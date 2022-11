OnePlus könnte als nächstes versuchen, dem iPad Konkurrenz zu machen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Gerüchten zufolge hatte OnePlus bereits im Jahr 2021 ein neues Tablet in Arbeit. Aber jetzt könnte es dieses Mal wirklich passieren.

Wir haben zum ersten Mal im Dezember 2021 vom Interesse von OnePlus an der Entwicklung eines eigenen Tablets gehört, und es gab eine kleine Andeutung, dass es noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Das ist nicht geschehen, aber jetzt wird uns gesagt, dass 2023 das große Jahr sein wird.

Die jüngste Behauptung stammt von dem gut vernetzten Max Jambor, der auf Twitter behauptete, dass OnePlus ein Tablet in der Entwicklung hat" und fügte hinzu, dass eine Markteinführung für nächstes Jahr geplant ist". Es ist nicht klar, was aus den Behauptungen über eine Veröffentlichung in diesem Jahr geworden ist, aber wir haben zumindest eine Mitteilung von OnePlus' Muttergesellschaft. Das Oppo Pad kam im Februar 2022 auf den Markt und es wurde erwartet, dass das OnePlus Pad diesem Beispiel folgen würde.

OnePlus hat ein Tablet in der Entwicklung.

Die Markteinführung ist für nächstes Jahr geplant! #OnePlusPad- Max Jambor (@MaxJmb) November 14, 2022

Der Markt für Android-Tablets ist schon seit langem ein seltsamer Markt. Bei den Tablet-Verkäufen geht es in der Regel um das iPad und dann um alle anderen, wobei Samsung vielleicht der größte Name ist, der es mit Apple aufnehmen will.

Wir wissen bereits, dass Google sein eigenes Pixel-Tablet für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 vorgesehen hat, und einige könnten hoffen, dass dies Android auf Tablets ein Bein stellen wird. Wenn das tatsächlich der Fall ist, könnte OnePlus genau zum richtigen Zeitpunkt ins Spiel kommen.

Schreiben von Oliver Haslam.