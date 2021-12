OnePlus könnte Anfang 2022 ein OnePlus Pad-Tablet ankündigen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach Jahren des Verkaufs von „Flaggschiff-Killer“-Android-Smartphones arbeitet OnePlus offenbar an einem Tablet namens OnePlus Pad.

Laut einem Bericht von 91Mobiles plant OnePlus in Zusammenarbeit mit dem Tippgeber Mukul Sharma, das OnePlus Pad Tablet im ersten Halbjahr 2022 in Indien auf den Markt zu bringen. Mehrere Modelle könnten in Entwicklung sein, einige davon auch nach China. Sharma stellte fest, dass das OnePlus Pad nicht zusammen mit der OnePlus 10-Serie auf den Markt kommen wird, die voraussichtlich auf einer separaten Veranstaltung im ersten Quartal 2022 vorgestellt wird.

Tatsächlich könnte OnePlus sogar ein physisches Launch-Event auf der CES 2022 in Las Vegas veranstalten, um dasOnePlus 10 und OnePlus 10 Pro vorzustellen .

Was das kommende Tablet von OnePlus betrifft, so ist sonst wenig über das Gerät bekannt. Die ersten Details dazu kamen von MySmartPrice , das eine Auflistung für ein OnePlus Pad beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum entdeckte. Die Auflistung enthüllte nichts außer der Marke für den Namen.

Dennoch ist es ein Beweis dafür, dass OnePlus tatsächlich an einem Tablet gearbeitet hat. Pocket-lint hat das Unternehmen für weitere Informationen kontaktiert.

