Nokia erweitert sein Tablet-Sortiment um das Nokia T10

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nokia hat ein neues Tablet auf den Markt gebracht, das das Nokia T20 aus dem Jahr 2021 ergänzt - und passenderweise heißt es Nokia T10.

Das Nokia T10 ist ein Android-basiertes Tablet, das kompakt ist und ein 8-Zoll-Display besitzt, wodurch es sich gut für den Transport eignet.

Im Gegensatz zum Nokia T20, das ein Aluminium-Gehäuse hat, besteht dieses Gerät aus einem Polymer-Gehäuse - einem Kunststoff - der Kratzer vermeiden und einigem Missbrauch standhalten soll. Ähnliches haben wir in der Vergangenheit bei den Amazon Fire-Tablets gesehen.

Das 8-Zoll-Display hat eine Auflösung von 1280 x 800 und eine Spitzenhelligkeit von 450 nits. Angetrieben wird das Tablet von einem Unisoc T606 Octo-Core-Chipsatz, und es wird verschiedene Konfigurationen mit 3/32 GB und 4/64 GB geben, wobei beide auch microSD zur Erweiterung auf bis zu 512 GB unterstützen.

Der 5250-mAh-Akku mit 10-W-Ladung sollte den ganzen Tag durchhalten. Was die Konnektivität angeht, so gibt es sowohl Wi-Fi- als auch LTE-Versionen, damit Sie immer in Verbindung bleiben können.

Tablets wie dieses eignen sich hervorragend für die Unterhaltung, und dafür ist das Nokia T10 wahrscheinlich am besten geeignet, da es mit Android 12 auf den Markt kommt und somit eine breite Palette an Apps aus dem Google Store bietet.

Die traurige Nachricht ist, dass Sie nur 2 Jahre Software-Support erhalten, was nicht gerade ein großartiges Angebot ist.

Aber Sie erhalten Googles Kid Space-Angebot, mit dem Sie das Gerät in ein Kinder-Tablet verwandeln können, und es wird ein umfassendes Angebot an Zubehör wie Hüllen geben.

Als wir das Nokia T20 getestet haben, fanden wir es großartig, ein erschwingliches Android-Tablet als Alternative zum Amazon Fire zu haben, aber es gab auch Einschränkungen.

Wir gehen davon aus, dass das Nokia T10 ein ähnliches, aber kleineres Erlebnis bieten wird, aber bei einem Preis von 129 £ ist es schwer zu erkennen, wie es mit den günstigeren Geräten von Amazon konkurrieren kann.

Die besten Amazon US Prime Day 2022 Angebote: Die Rabatte haben begonnen von Chris Hall · 11 Juli 2022 · Der Amazon Prime Day hat begonnen und es gibt zahlreiche Angebote für eine Reihe von Produkten. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die besten Angebote finden.

Schreiben von Chris Hall.