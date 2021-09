Nokia neckt die Markteinführung am 6. Oktober, könnte dies das Nokia T20 Tablet sein?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nokia hat die sozialen Medien genutzt, um eine neue Markteinführung anzukündigen, die in Kürze auf den Markt kommt – und es sieht so aus, als ob das neue Gerät in einer ziemlich großen Schachtel geliefert werden könnte.

Der Spott sagt nicht viel aus, weist aber darauf hin, dass am 6. Oktober 2021 etwas kommt. Dies ist das erste Mal, dass wir von einem neuen Nokia- Startereignis gehört haben, aber es ist nicht das erste Mal, dass wir von neuen Nokia-Geräten hören.

Das Bild zeigt eine Reihe von Telefonen, die ein paar Nokia Originals abdecken – das 3310 und das 8110 – das Nokia 7.2, Nokia 8.3 und das Nokia XR20 .

Unsere Familie wächst weiter.

Kommende 6.10.21 pic.twitter.com/B55fUMWAOs — Nokia Mobile (@NokiaMobile) 20. September 2021

Endlich gibt es eine Schachtel, die im Vergleich zu dem Telefon, neben dem sie steht, wie eine ziemlich große Schachtel aussieht. Es ist deutlich dicker und länger als die Verpackung des XR20, was darauf hindeutet, dass es sich um ein größeres Gerät handelt.

Dies deutet darauf hin, dass es sich um das angebliche Nokia T20-Tablet handelt. Dieses Tablet soll ein 10,36-Zoll-Display haben, mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher ausgestattet sein, wobei Wi-Fi- oder 4G-Versionen verfügbar sind.

Es wird erwartet, dass es sehr erschwinglich ist, basierend auf früheren Lecks, die einen Preis von £185 / €217 / $257 für das Wi-Fi-Modell nahelegten, was es eher zu einem Konkurrenten für die Amazon Fire-Tablets denn zu einem Herausforderer für das Apple iPad macht.

Natürlich gibt es keinen Beweis dafür, dass diese Preise auch nur annähernd korrekt sind, aber der Zeitpunkt der Veranstaltung ist wahrscheinlich, damit Nokia versuchen kann, von seinem Sponsoring des neuesten James-Bond-Films Keine Zeit zu sterben zu profitieren.

No Time to Die sollte ursprünglich mit der Einführung des Nokia 8.3 5G zusammenfallen , hat aber kürzlich die Richtung geändert, um das Nokia XR20, das robuste Telefon des Unternehmens, voranzutreiben.

Dies ist nicht das erste Nokia-Tablet, das wir gesehen haben. 2014 gab es das Nokia N1 und davor das Nokia Lumia 2520 Tablet .