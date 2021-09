Surface Go 3 vs. iPad vs. iPad Air vs. iPad mini

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im vergangenen Monat haben sowohl Apple als auch Microsoft ihre budgetfreundlicheren Tablet-Produktreihen aktualisiert.

An erster Stelle stand Apple, das beim California Streaming-Event des Unternehmens am 14. September Verbesserungen für das Basis-iPad mit einem Startpreis von 329 US-Dollar / 319 US-Dollar einführte, indem es einen aktualisierten A13-Prozessor, eine neue Ultra-Wide-Kamera und ein TrueTone-Display hinzufügte.

Um dieser Ankündigung zu folgen, enthüllte Apple dann ein lang erwartetes umfassendes Redesign der iPad mini-Reihe, das das iPad Air und sogar ein wenig des iPad Pro-Designs und der Leistungsverbesserungen auf das miniaturisierte Tablet bringt.

Und schließlich haben wir Microsofts leicht aktualisiertes Surface Go 3, das, obwohl es mit dem vorherigen Go 2-Modell identisch aussieht, eine leistungsstärkere und effizientere Intel-CPU der 10. Generation enthält.

squirrel_widget_6092416

Trotz des kleinen Upgrades bietet das Surface Go 3 immer noch die Möglichkeit, ein weitgehend vollwertiges Windows 11-Erlebnis in einem Ultra-Portal-Tablet unterwegs zu einem Grundpreis von nur 399 $ / 369 £ auszuführen.

Lassen Sie uns nun einen vollständigen Überblick über die Spezifikationen, Bonusfunktionen und anderen wichtigen Leckerbissen jedes dieser Produkte geben, damit Sie beim Kauf Ihres nächsten Tablets für unterwegs die beste Entscheidung treffen können.

Sowohl das Surface Go 3 als auch das iPad haben Displaygrößen um 10 Zoll – 10,2 Zoll beim iPad und 10,5 Zoll beim Go 3, um genau zu sein. Das iPad verfügt jedoch über ein etwas höher auflösendes 264-PPI-Retina-Display, während das Surface Go 3 mit einem Standard-1080P-Bildschirm taktet, wodurch die PPI des Geräts auf nur 220 erhöht wird das iPad im Vergleich zum Surface.

Wenn Sie jedoch zum etwas teureren iPad Air ($ 549 / £ 579) aufsteigen, erhalten Sie bei denselben 264 PPI ein größeres 10,9-Zoll-Display – was es nur einen Fleck vom Super- High-End 11-Zoll-iPad Pro (799 $ / 749 £) in Bezug auf die Anzeigefläche.

Natürlich ist das kleinste der Reihe (aber nicht die preisgünstigste Option) das iPad mini (499 US-Dollar / 479 US-Dollar), das mit einem neuen 8,3-Zoll-Bildschirm, jedoch mit deutlich knackigeren 326 PPI, geliefert wird.

squirrel_widget_6072223

Wenn Sie auf der Suche nach der absolut hochwertigsten Bildschirmauflösung sind, können Sie mit dem iPad mini nichts falsch machen. Beachten Sie jedoch, dass es sich durch seine 8,3-Zoll-Größe eher an ein riesiges Telefon als an ein eigenständiges Arbeits-Tablet anfühlt. Und das Fehlen eines Smart Connectors macht das Anschließen an eine Tastatur umso umständlicher.

Wenn Sie nach dem leichtesten und tragbarsten Tablet auf dem Markt suchen, können wir Ihnen auf Anhieb sagen, dass das iPad mini durch nichts zu schlagen ist. Mit einem Gewicht von nur 293 Gramm (0,65 lbs) scheint sein 8,3-Zoll-Bildschirm eher einem vergrößerten iPhone 13 Pro Max als einem verkleinerten iPad zu ähneln, und auch das Fehlen eines Smart Connectors trägt zu diesem Gefühl bei .

Das iPad mini ist großartig, um es den ganzen Tag in Ihrer Tasche zu tragen oder sogar in eine große Hosentasche zu stecken, aber seine Unfähigkeit, eine normal große Tastatur zu passen, ohne auf ein externes Bluetooth zurückzugreifen, bedeutet, dass Sie jede Art von echter Arbeit erledigen können getan aus ihm ist wahrscheinlich bestenfalls ein langer Schuss.

Auf dem Surface Go 3 verkauft Microsoft jedoch eine Tastatur- und Trackpad-Kombination in voller Größe, mit der Sie das Tablet wie ein echtes Windows 11-Gerät verwenden können, anstatt nur ein schnelles Medienkonsum-Gizmo.

Das Gewicht des Surface Go 3 liegt bei weitaus höheren 522 Gramm (1,15 lbs), und das noch vor dem Hinzufügen der optionalen Tastatur- und Trackpad-Befestigung, die weitere 245 Gramm (0,54 lbs) an Masse hinzufügt, was die Gesamtmenge auf 767 Gramm erhöht (1,69 Pfund).

Wenn wir das Standard-iPad und das iPad Air in die Mischung einbeziehen, die 487 Gramm (1,07 lbs) bzw. 458 Gramm (1,0 lbs) wiegen, können wir sehen, dass das Surface Go 3 das schwerste der vier ist. Wenn wir jedoch Apples Magic Keyboard hinzufügen, das satte 601 Gramm wiegt, wiegt das iPad Air jetzt weit mehr als das Gesamtgewicht des Surface Go 3.

squirrel_widget_6072279

Wenn es wichtig ist, die leichteste Tastatur und das leichteste Trackpad in voller Größe zur Verfügung zu haben, werden Sie nicht viel besser abschneiden als das Surface Go 3.

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Grundpreis dieser Geräte und dann auf ihre teuerste Konfiguration, bevor wir den Preis des zugehörigen Zubehörs durchgehen.

Surface Go 3 - 10,5-Zoll-Display, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB eMMC-Speicher, Dual-Core-Platinum Intel Pentium 6500Y-CPU, $ 399 / £ 369

iPad - 10,2-Zoll-Display, 3 GB Speicher, 64 GB Speicher, Apple A13 Bionic-CPU mit sechs Kernen, $ 329 / £ 319

iPad Air - 10,9-Zoll-Display, 4 GB Speicher, 64 GB Speicher, Apple A14 Bionic-CPU mit sechs Kernen, 549 $ / 579 £

iPad mini - 8,3-Zoll-Display, 4 GB Speicher, 64 GB Speicher, Apple A15 Bionic-CPU mit sechs Kernen, 499 $ / 479 £

Die teuersten Konfigurationen werden wie folgt berechnet, wobei die Änderungen fett hervorgehoben sind:

Surface Go 3 - 10,5-Zoll-Display, 8 GB Arbeitsspeicher , 128 GB SSD-Speicher , Dual-Core Intel i3-CPU , $ 629 / £ 569

, , , $ 629 / £ 569 iPad - 10,2-Zoll-Display, 3 GB Speicher, 256 GB Speicher , Apple A13 Bionic-CPU mit sechs Kernen, WLAN + Mobilfunk , $ 609 / £ 579

, Apple A13 Bionic-CPU mit sechs Kernen, , $ 609 / £ 579 iPad Air - 10,9-Zoll-Display, 4 GB Speicher, 256 GB Speicher, Apple A14 Bionic-CPU mit sechs Kernen, WLAN + Mobilfunk , $ 879 / £ 859

GB Speicher, Apple A14 Bionic-CPU mit sechs Kernen, , $ 879 / £ 859 iPad mini - 8,3-Zoll-Display, 4 GB Arbeitsspeicher, 256 GB Speicher, Apple A15 Bionic-CPU mit sechs Kernen, WLAN + Mobilfunk , $ 799 / £ 759

Lassen Sie uns zum Schluss über den Preis ihres Erstanbieter-Zubehörs sprechen.

Das Surface Go 3 wird zusammen mit dem Surface Go Type Cover und dem Surface Pen angeboten, die beide in der Regel für jeweils rund 99 US-Dollar erhältlich sind. Microsoft ist jedoch ziemlich gut mit Rabatten und Werbeaktionen für Zubehör, sodass Sie wahrscheinlich etwas weniger bezahlen werden, wenn Sie direkt kaufen.

Auf der anderen Seite verlangt Apple für sein Magic Keyboard, das im Rahmen dieses Vergleichs nur mit dem iPad Air kompatibel ist, atemberaubende 299 US-Dollar. Das kommt vor dem Hinzufügen des Apple Pencil 2, der zusätzliche 129 US-Dollar / 119 US-Dollar kostet.

Apples neuestes Magic Keyboard.

squirrel_widget_3129212

Wenn Sie das Standard-iPad kaufen möchten, verhindert das Fehlen eines Smart Connectors, dass Sie es an das neueste und beste Magic Keyboard anschließen können, sodass Sie sich stattdessen auf die Trackpad-lose Smart Folio-Tastaturhülle beschränken. Dieses Modell wird Sie $159 / £159 zurückgeben.

Zu guter Letzt und wahrscheinlich am wenigsten sind die verfügbaren Farben dieser Produkte.

Das Surface Go 3 ist nicht in außergewöhnlichen Farboptionen erhältlich, sondern nur in einem Standardsilber. Auf dem iPad, iPad Air und iPad mini stehen Ihnen einige weitere Optionen zur Auswahl.

Das Standard-iPad ist entweder in Silber oder Space Grey erhältlich, während das iPad Air in denselben zwei Farbtönen plus Grün, Himmelblau und Roségold angeboten wird. Wie beim iPad mini können Sie eines davon entweder in Starlight, Space Grey, Purple oder Pink schnappen.