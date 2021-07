Das Microsoft Surface Duo 2 der zweiten Generation soll eine Triple-Kamera haben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sieht so aus, als ob ein faltbares Microsoft Surface Duo 2 Phablet der zweiten Generation auf dem Weg ist, komplett mit rückwärtiger Dreifachkamera. Wir erwarten, dass Surface Duo 2 Anfang Oktober zusammen mit anderen Surface-Geräten auf den Markt kommt.

Die Bilder - die von einem Prototyp zu sein scheinen - zeigen sowohl weiße als auch schwarze Varianten und eine aufgemotzte Kamera mit Standard-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiven, die alle in einem ziemlich normalen Kamerahügel untergebracht sind. Die Bilder wurden von Windows Central überprüft, obwohl die Website die Quelle nicht preisgibt.

Windows Central – und andere Quellen – schlagen vor, dass das neue Duo 2 über die diesjährige Flaggschiff- Plattform Qualcomm Snapdragon 888 verfügen wird, was bedeutet, dass es über 5G verfügen wird.

Microsofts Android-betriebenes Surface Duo kam letzten September in den USA und Anfang dieses Jahres in Großbritannien in die Läden, aber während diejenigen, die es ausprobierten, das Konzept liebten, gab es Probleme. Die Hardware war veraltet und wurde seit der ersten Enthüllung Ende 2019 überraschend nicht aktualisiert. Die Kamera war schlecht. Es gab kein 5G. Die Bildschirmränder waren massiv und außerdem war es teuer.

Welches Apple iPad passt am besten zu Ihnen? iPad mini gegen iPad gegen iPad Air gegen iPad Pro von Britta O'Boyle · 26 Juli 2021

Das Surface Duo 2 scheint noch ein paar andere Änderungen zu haben - der Fingerabdruckleser fehlt, so dass er sich jetzt am Netzschalter befinden könnte, während der USB-C-Anschluss an die Seite gewandert ist.