Microsofts Surface Duo ist über EE in Großbritannien erhältlich

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsofts Surface Duo wurde kürzlich in Großbritannien eingeführt und jetzt trägt EE das Gerät. Es ist jedoch vertraglich teuer und beginnt bei 77 GBP pro Monat für 4 GB Daten . Mit 81 GBP pro Monat erhalten Sie 10 GB Daten, mit 87 GBP satte 100 GB.

squirrel_widget_333797

Der Surface Duo EE-Tarif beinhaltet ein Microsoft 365 Personal-Abonnement im Wert von 59,99 GBP pro Jahr. Das Gerät ist auch in Currys PC World und im Microsoft Store in Großbritannien erhältlich.

Das Android-Gerät ist in jeder Hinsicht ein anständiges Produktivitätswerkzeug, aber die Hardware im Inneren ist nicht die neueste, während es im Gegensatz zu fast jedem anderen Flaggschiff-Telefon derzeit nicht 5G unterstützt.

Microsoft wurde Ende 2019 erstmals angekündigt und im August letzten Jahres in den USA veröffentlicht. Microsoft wollte, dass Duo ein völlig neuer Gerätetyp ist, der sich von den vorhandenen 2-in-1-Oberflächengeräten unterscheidet. Es kann für eine Sache telefonieren.

Panos Panay, Chief Product Officer, sagte beim Start, dass Microsoft das neue Surface Duo nicht als Smartphone ansieht.

"Als wir Surface vor sieben Jahren entwickelten, wollten wir die Konvention herausfordern, indem wir die Erwartungen an das, was ein Produktivitätsgerät sein sollte und was es tun sollte, neu definieren. Einfach gesagt, wir wollten den Menschen helfen, Dinge zu erledigen.

Beste Tablette 2021: Top-Tabletten, die Sie heute kaufen können von Britta O'Boyle · 9 February 2021 · Unsere Auswahl der besten Tablets, die Sie heute kaufen können, einschließlich der besten 2-in-1-Geräte und Kompakttablets zu verschiedenen

"Wir wollten nicht zwei vorhandene Geräte kombinieren - das Tablet und den Laptop. Wir hatten eine Vision, wie wir die besten Elemente von jedem nutzen können, um etwas völlig Neues zu schaffen. Um die perfekte Schnittstelle zwischen Hardware und Software zu finden, die entsperrt wird eine intuitivere Art zu arbeiten und zu kreieren. "

Schreiben von Dan Grabham.