Das Surface Duo wird im Sommer auf Android 11 aktualisiert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Microsoft Surface Duo wird im Sommer ein Update auf Android 11 erhalten. Dies ist eine willkommene Neuigkeit, da das Gerät jetzt in den USA vollständig zum Verkauf steht und diese Woche nach Kanada und Europa - einschließlich Großbritannien - kommen wird . Android 11 ist bereits seit über fünf Monaten erhältlich.

Die Nachricht über Android 11 ist dem deutschen Outlet Dr. Windows zu verdanken, der an einem Surface Duo-Medienbriefing mit Microsoft-Vertretern teilgenommen hat, um über die Einführung dieses Geräts in Europa zu sprechen (in Großbritannien hatten wir noch kein solches Briefing). . Der Bericht wurde seitdem dank einer Windows Central-Quelle bestätigt .

Das Surface Duo ist ein Dual-Screen-Tablet, mit dem auch telefoniert werden kann. Obwohl einige Langzeitbenutzer die Benutzerfreundlichkeit des Geräts positiv beurteilen, ist die Hardware im Inneren ein paar Jahre alt, da die Snapdragon 855-Plattform von Qualcomm verwendet wird Zum Beispiel 5G-Konnektivität. Es ist auch bemerkenswert teuer bei £ 1.349 in Großbritannien für ein Gerät, das derzeit in den USA 999 US-Dollar kostet, für ein Gerät, das erstmals - als sehr frühe Version - im Oktober 2019 angekündigt wurde.

Die Anzeigen können für verschiedene Zwecke verwendet werden. Dies bedeutet, dass sie für einige professionelle Benutzer überzeugend sind, die eine dedizierte Anzeige für eine App wünschen, die sie ständig öffnen müssen.

Schreiben von Dan Grabham.