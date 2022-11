Lenovo Tab Extreme mit großem Bildschirm und schmalen Rändern geleakt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - In der Google Play Console ist ein unangekündigtes Lenovo-Tablet aufgetaucht, das mit einem großen Bildschirm und schmalen Rändern ausgestattet zu sein scheint.

Das Tablet trägt den Namen Lenovo Tab Extreme und die Modellnummer TB570FU. Es wurde noch nicht offiziell vorgestellt und könnte durchaus einen anderen Namen bekommen, wenn es soweit ist. Ein Bild bestätigt, dass das Tablet ein großes Display mit einer Selfie-Kamera haben wird, die in einem Rahmen versteckt ist. Sie sind alle schön schlank, aber wir bekommen die Rückseite des Geräts nicht zu sehen.

Das Fehlen eines Profilbildes bedeutet auch, dass wir nicht wissen, wie dick das Gerät sein wird. Die Spezifikationen, die dem Gerät beiliegen, weisen jedoch auf 8 GB RAM und einen Chip der MediaTek Dimensity 9000-Serie hin. Das große Display scheint auch eine Auflösung von 3000x1876 zu haben.

Was die Software betrifft, so wird Android 13 erwähnt, aber wir können nicht erkennen, welche Art von Skin Lenovo darüber legen könnte. Tatsächlich wissen wir nicht viel mehr als die grundlegenden Spezifikationen und wie das Tablet von vorne aussieht. Aber es scheint unwahrscheinlich, dass wir zu lange warten müssen, bis Lenovo die Bohnen ausspuckt, wenn es bereits in der Google Play Console aufgetaucht ist.

Der Markt für Android-Tablets steht kurz vor der Explosion, denn Google hat bereits bestätigt, dass das Pixel-Tablet nächstes Jahr auf den Markt kommen wird. In einem Markt, in dem sich viele Leute einfach für das billigste iPad entscheiden, das sie finden können, sind mehr Tablets, auf denen Android läuft, ein riskantes Geschäft. Es sei denn, sie sind so gut, dass man sie einfach Extreme nennen kann.

Schreiben von Oliver Haslam.