(Pocket-lint) - Auf der Suche nach einem erschwinglichen Android-Tablet? Lenovo hat gerade sein Produkt Tab M10 Plus der dritten Generation angekündigt, das etwas mehr Bildschirmfläche in das Design einfügt.

Das 10,61-Zoll-Panel ist ein Whisker mehr als die 10,3-Zoll des Modells der zweiten Generation und drückt einen Teil der umgebenden Lünette zusammen, um eine noch geschicktere Tafel als zuvor zu präsentieren. Es ist ein LCD-Panel mit einer maximalen Helligkeit von 400 Nits, was auch einen deutlichen Sprung besser ist als das Vorgängermodell.

Das Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen könnte eine großartige Möglichkeit sein, ein Entertainment-Tablet ohne die typischen Megakosten zu ergattern, mit Netflix-, Prime- und Disney+-Zertifizierung bei 1080p – etwas, das einigen kleineren Einstiegs-Tablets fehlt, selbst wenn sie die verfügbare Auflösung haben – über seine Full HD+ Auflösung.

Es ist nicht nur der Bildschirm, der von Generation zu Generation erweitert wird: Das Gen 3-Tablet verfügt über einen 7700-mAh-Akku, der erheblich größer ist als die 5.000-mAh-Zelle des Gen 2-Modells.

Trotzdem ist es Lenovo eindrucksvoll gelungen, die Dicke des Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen ein wenig zu verringern. Es ist nur 7,45 mm dick – oder dünn, je nachdem, wie Sie es betrachten – und sollte dank dieser Batterie ein gutes Inning halten. Daher ein ideales Streaming-Gerät.

Das Tab M10 Plus 3rd Gen ist auch mit dem Precision Pen 2-Stift von Lenovo kompatibel, falls Sie Lust auf Skizzieren, Zeichnen und dergleichen haben.

Diese Tablet-Serie war in der Regel erschwinglich, mit der 3. Generation nicht anders: Sie soll im Juni 2022 eintreffen und bei 189,99 $ in den USA beginnen . Unsere beste Schätzung für die Preise in Großbritannien und der EU liegt bei 149,99 £/€. Das sollte es zu einem Erfolg machen - zumal Android-Tablets in den letzten Jahren einen solchen Aufschwung erlebt haben.

Schreiben von Mike Lowe.