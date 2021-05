Lenovo Yoga Pad Pro ist ein Teil Tablet, ein Teil HDMI-Monitor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lenovo hat ein neues Android-Tablet in seiner Yoga Pad-Reihe vorgestellt . Dieses unterscheidet sich ein wenig von einem typischen Android-Tablet mit einer Vielzahl von Funktionen, die es möglicherweise unglaublich vielseitig machen könnten.

Auf der Oberfläche sieht es aus wie ein Standard-Yoga-Tablet mit einer zylindrischen Oberkante, um es schräg abzulegen (und den 10.200-mAh-Akku hinein zu stopfen). Stellen Sie sich das als ein riesiges Apple Wireless Trackpad der ersten Generation vor.

Aber es steckt noch viel mehr dahinter. Es verfügt über einen Ständer / Griff, mit dem das Tablet hochgehalten oder an eine Wand / ein Regal gehängt werden kann, sowie einen Micro-HDMI-Eingang, über den Sie es als tragbaren batteriebetriebenen externen Monitor verwenden können.

Das bedeutet, dass Sie es möglicherweise als zweiten Bildschirm für Ihren Laptop oder sogar als Anzeige für Ihren Nintendo Switch verwenden können .

Ein Blick auf die technischen Daten zeigt, dass es sich auch um ein leistungsstarkes Mediengerät handeln sollte. Es wird vom Snapdragon 870-Prozessor angetrieben, verfügt über 8 GB RAM und 256 GB UFS 3.0-Speicher.

Das 16:10 LTPS-LCD-Panel auf der Vorderseite misst 13 Zoll in der Diagonale und hat eine Auflösung von 2160 x 1350 (im Wesentlichen QuadHD) mit einer Helligkeit von 400 Nits sowie HDR10- und Dolby Vision- Unterstützung.

Dazu kommt ein JBL Quad-Lautsprechersystem mit 2x 2,5-W-Lautsprechern und 2x 2W-Lautsprechern sowie Dolby Atmos-Unterstützung für immersives, reichhaltiges Audio.

Zusätzlich zu seiner Vielseitigkeit unterstützt der Touchscreen 4096 Empfindlichkeitsstufen und ist somit ideal für die Verwendung als Leinwand mit einem unterstützten Stift. Und um die Attraktivität zu erhöhen, ist die Rückseite mit Alcantara-Stoff beschichtet.

Während Lenovo nicht angekündigt hat , um es in der westlichen Märkten zu starten, das Yoga Pad Pro ist für Pre-Order gestiegen in China für 3299RMB , die etwa £ 350 GBP in UK Geld oder $ 500 in US - Währung ist.

Schreiben von Cam Bunton.