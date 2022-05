Es sieht so aus, als würde Google Tablets endlich ernst nehmen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Android war schon immer sehr gut darin, anpassungsfähig zu sein. Schon in den frühen Tagen bedeutete die Fähigkeit einer App, sich an die Größe und das Aussehen des Displays anzupassen, dass Sie Android und seine Apps auf allen möglichen Geräten verwenden konnten.

Aber zur gleichen Zeit, obwohl die Vielfalt großartig war, wurde Android immer kritisiert, weil es nicht so größenspezifisch wie iOS war – oder genauer gesagt, Android war auf Tablets noch nie so gut wie die Erfahrung, die Sie mit dem machen, was Sie jetzt iPadOS nennen .

Das Interesse an Android-Tablets nahm vor einigen Jahren ab: Von Hunderten von Billig-Tablets zogen viele Hersteller ihre Angebote zurück und ließen nur noch wenige Spieler auf dem Markt – allen voran Samsung .

Auf der Google I/O 2022 hatte man das Gefühl, dass Google endlich wieder bereit ist, Tablets zu nutzen.

Während Android seit langem Tablets unterstützt und eine etwas andere Interaktion bietet, scheint Android 13 einen viel größeren Schritt zu machen, um größere Bildschirme zu unterstützen. Wir vermuten, dass dies zuerst durch die Entwicklung von Klapptelefonen ausgelöst wurde, die je nach Modus, in dem Sie das Telefon verwenden, möglicherweise eine andere Art von Interaktion erfordern.

Der Benachrichtigungsschatten wird nützlicher sein, nicht nur eine erweiterte Version dessen, was Sie auf einem Telefon erhalten, sondern in zwei Spalten neu konfiguriert, sodass Sie mit einem Wisch viel mehr sehen und tun können.

Am unteren Bildschirmrand befindet sich eine neue App-Taskleiste, die eher an das Verhalten von Chrome OS erinnert und es Ihnen ermöglicht, Apps zu öffnen, während diese App-Symbole weiterhin am unteren Bildschirmrand bleiben. Es ermöglicht mehr Desktop-Erfahrung, ohne ständig nach „Home“ wischen zu müssen, bevor die nächste Interaktion gestartet wird.

Es gibt auch Änderungen zur Unterstützung von Multitasking, mit einfachem Ziehen zum Erstellen einer Umgebung mit geteiltem Bildschirm und dann der Möglichkeit, per Drag & Drop zwischen Apps zu wechseln - beispielsweise Google Fotos in Google Mail.

Wir vermuten, dass dies in Googles eigenen Apps unterstützt wird, aber wir wissen nicht, wie weit die Drag-and-Drop-Unterstützung in Apps von Drittanbietern gehen wird.

Der Kern des Android-Erlebnisses sind die von Google bereitgestellten Apps - und es gibt die Bestätigung, dass über 20 Google-Apps aktualisiert werden, um das Erlebnis für Tablets zu optimieren.

Das bedeutet, dass Sie beispielsweise Spaltenansichten, weniger Leerzeichen und eine bessere Gesamtnutzung des Displays erhalten, anstatt nur eine größere Version dessen zu sein, was Sie auf dem Telefon sehen.

Nicht nur Google tut dies – Drittentwickler werden ermutigt, für Tablets zu formatieren. Die genannten Beispiele waren TikTok, Zoom , Facebook und Canva.

Darüber hinaus sagt Google, dass es einfacher sein wird, Apps zu finden, die für die Tablet-Nutzung in Google Play optimiert sind – das selbst auch eine Tablet-freundliche Überarbeitung erhalten wird.

Es ist schon eine Weile her, seit Google sein eigenes Tablet hatte, wobei das Unternehmen anscheinend von Android auf Chrome OS umstieg, bevor es sagte, dass es nicht mehr tut.

Jetzt hat Google jedoch bestätigt, dass es 2023 ein Pixel-Tablet herausbringen wird. Wir haben bisher nur eine kurze Vorschau des Tablets gesehen – die wir in diesem Erklärer vollständig behandelt haben –, aber wir vermuten, dass ein Großteil dieser Software funktioniert auf Tablets soll das Pixel Tablet unterstützen.

Das Interesse an Tablets nahm durch die Pandemie zu, als die Menschen ihre digitalen Fenster für Arbeit und Freizeit erweiterten, und das hat dazu geführt, dass eine Reihe von Herstellern versuchen, wieder Tablets herauszubringen.

Google scheint das Ganze jetzt viel ernster zu nehmen, aber davon profitieren hoffentlich nicht nur Tablets, sondern auch das Erlebnis auf größeren Faltgeräten.

Schreiben von Chris Hall.