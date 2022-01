Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Platz für Android-Tablets lässt viel zu wünschen übrig, aber es gibt neue Beweise, die darauf hindeuten, dass Google über Möglichkeiten nachdenkt, ihn zu verbessern.

Android-Mitbegründer Rich Miner arbeitet laut ComputerWorld an Android-Tablets, die sich die Tablet-Geschichte von Google angesehen und festgestellt haben, dass auf der LinkedIn-Seite von Miner sein aktueller Titel als „CTO Android Tablets“ aufgeführt ist. Auch diesen Titel trägt er seit März 2021. Wenn Sie weitere Beweise dafür benötigen, dass Google etwas mit Android-Tablets macht, sehen Sie sich die aktuelle Stellenausschreibung für einen „ Senior Engineering Manager, Android Tablet App Experience “ an.

Wie erstmals von 9to5Google entdeckt, heißt es in der Auflistung, dass Google glaubt, dass sich die Zukunft des Computing in Richtung leistungsstärkerer und leistungsfähigerer Tablets verlagert. „Wir arbeiten daran, das nächste Kapitel der Computertechnik aufzuschlagen“, sagte Google – ohne tatsächlich zuzugeben, dass die Verbraucher in absehbarer Zeit mit einem von Google hergestellten Android-Tablet rechnen können.

Vergessen wir auch nicht, dass Google kürzlich Android 12L angekündigt hat – der erste Hinweis darauf, dass es sich immer noch um Tablets kümmert. Google positioniert es als „Special Feature Drop, das Android 12 auf großen Bildschirmen noch besser macht“. Im Wesentlichen ändert Android 12L das Layout der Benutzeroberfläche eines Geräts, indem es die Platzierung des Startbildschirms, des Sperrbildschirms, der Benachrichtigungen, der Schnelleinstellungen und mehr anpasst. Hier können Sie mehr über das kommende Software-Erlebnis lesen.

Wenn Sie all diese Bewegungen zusammenzählen, deutet dies sicherlich auf etwas Aufregendes hin. Es scheint, als ob das Unternehmen eine Rückkehr zu Tablets plant, aber noch ist nichts sicher.

