Sparen Sie am Black Friday kräftig beim iPad Air

(Pocket-lint) - Das iPad Air ist ein hervorragendes Tablet, und das nicht zu Unrecht - es hat Apples neuestes iPad-Design, das es zu einem All-Screen-Gerät macht, und jede Menge Leistung.

Dank des Black Friday, der jetzt so richtig losgeht, hat es sowohl in Großbritannien als auch in den USA einen willkommenen Rabatt erhalten.

In Großbritannien kannst du es unten abholen, mit einer satten Ersparnis von 15 %, die den Preis um satte 100 £ senkt.

Wenn Sie in den USA leben, machen Sie sich keine Sorgen - auch wenn es leider kein Angebot gibt, das dieser Ersparnis entspricht, können Sie dennoch einen willkommenen kleinen Rabatt erhalten.

iPad Air 2022 - $48 sparen Mit einem ordentlichen Rabatt von 8 % ist dieses schöne blaue iPad Air auch jetzt noch eine gute Option. zum angebot

Wenn du wissen willst, welches iPad-Modell du kaufen solltest, haben wir einen praktischen Artikel, der dir die wichtigsten Unterschiede zwischen den derzeit auf dem Markt erhältlichen Modellen aufzeigt.

Das kannst du hier nachlesen, aber es genügt zu sagen, dass wir das iPad Air absolut begeistert sind.

Die Version von 2022 hat Anfang des Jahres eine glühende Fünf-Sterne-Bewertung erhalten, und wenn du dir diese durchliest, wirst du sehen, was es so besonders macht.

Das Display des iPad Air ist wunderbar, es ist leistungsstark genug, um alles zu bewältigen, was man ihm zumutet, und leicht genug, um wirklich tragbar zu sein.

Mit einer schönen Hülle haben Sie ein Tablet, das Sie jahrelang begleiten wird, das aber auch im Moment das Beste ist, was es zu bieten hat.

Schreiben von Max Freeman-Mills.