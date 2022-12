EE Pocket-lint Awards 2022: Tablet / 2-in-1 des Jahres

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Auswahl an Tablets und 2-in-1-Geräten ist vielleicht nicht ganz so groß wie bei den Flaggschiff-Smartphones, da sie von weniger Unternehmen angeboten werden, aber das heißt nicht, dass es nicht einige hervorragende Geräte gibt.

Viele denken bei einem Tablet wohl an das Apple iPad, aber auch Samsung hat einige hervorragende Geräte im Angebot, und bei den 2-in-1-Geräten gibt es einige großartige Modelle, die sich perfekt für die Arbeit unterwegs und die Unterhaltung eignen.

Hier sind die Tablets und 2-in-1-Geräte, die uns in den letzten 12 Monaten beeindruckt haben. Bei den EE Pocket-lint Awards 2022 konnte es nur einen Gewinner geben, aber in der engeren Auswahl waren einige fantastische Geräte, die alle ihren Platz verdient haben.

Tablet / 2-in-1 des Jahres: Apple iPad Air (2022)

Das Apple iPad Air (2022) wurde bei den Pocket-lint Awards 2022 zum Tablet des Jahres gekürt, hatte aber harte Konkurrenz, auch aus Apples eigenem Portfolio. Das iPad Air (2022) und sein M1-Chip sind ein außergewöhnliches Tablet, das in puncto Design, Leistung und Konnektivität alles bietet, was man braucht.

Äußerlich mag sich im Vergleich zum Modell von 2020 nicht viel geändert haben, aber unter der Haube bedeutet das iPad Air (2022) - und seine Fülle an Zubehör -, dass das diesjährige Modell deutlich länger durchhält als dein letztes iPad, wenn es darum geht, die immer leistungshungrigeren Apps auszuführen, und dabei sieht es auch noch fabelhaft aus.

Sehr gut bewertet: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra hat bei den Pocket-lint Awards 2022 die Auszeichnung "Highly Commended" für das beste Tablet / 2-in-1-Gerät erhalten - und das völlig zu Recht. Das riesige Gerät betritt mit seiner enormen Bildschirmgröße Neuland, und was für ein prächtiger Bildschirm das ist.

Ob das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra für Sie geeignet ist oder nicht, hängt stark davon ab, wie Sie es zu nutzen gedenken. Wenn Sie ein Tablet zum Erstellen von digitalen Kunstwerken, zur Videobearbeitung oder zum Schreiben verwenden möchten, ist das Galaxy Tab S8 Ultra dank des großen Bildschirms und des optionalen Eingabestifts eine sehr attraktive Lösung für diese Art von Aufgaben.

Das Beste vom Rest

Auch wenn Apple mit dem Apple iPad Air den ersten Platz belegt hat, war mit dem Apple iPad (10. Generation) noch ein weiteres Tablet des Unternehmens auf der sehr erfolgreichen Shortlist vertreten. Dieses Modell lehnt sich in Bezug auf das Design an das iPad Air an und ist trotz der geringeren Leistung ein brillantes Tablet, das eine großartige Leistung bietet.

Das Lenovo Tab P12 Pro ist eine großartige - und billigere - Alternative zum iPad Pro 12.9 oder Samsung Galaxy Tab S8+, während Amazon wie Apple ebenfalls zwei brillante Geräte in die engere Wahl gezogen hat. Das Amazon Fire 7 (2022) ist nach wie vor eines der günstigsten Tablets auf dem Markt und bietet Zugang zu Unterhaltungsangeboten wie Filmen, Surfen und Spielen zu einem niedrigen Preis, während das Amazon Fire HD 8 dasselbe bietet, allerdings in einem etwas größeren Format.

Was sind die Pocket-lint Awards?

Die EE Pocket-lint Awards finden jährlich statt, um die besten technischen Produkte der letzten 12 Monate zu würdigen. Um für die Awards in Frage zu kommen, müssen die Produkte vom Pocket-lint-Team vollständig geprüft werden, wobei die Bewertung gegen Ende des Jahres stattfindet. In einem Prozess der Vorauswahl und Vorauswahl bewertet die Expertenjury die Geräte, um den Gesamtsieger und einen "Highly Commended"-Zweitplatzierten zu ermitteln.

Die Pocket-lint Awards wurden 2022 zum 19. Mal verliehen.

Schreiben von Britta O'Boyle.