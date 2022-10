Nächstes Jahr soll ein riesiges 16-Zoll-iPad auf den Markt kommen, heißt es

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple wird nächstes Jahr sein größtes iPad aller Zeiten auf den Markt bringen. Gerüchten zufolge soll das 16-Zoll-Monster gegen Ende 2023 erscheinen.

Das derzeit größte iPad, das Apple verkauft, ist das 12,9-Zoll-iPad Pro, ein Tablet, das erst kürzlich mit einem M2-Chip aufgefrischt wurde. Einem Bericht von The Information zufolge bereitet Apple nun etwas noch Größeres vor. Mit einer Diagonale von 16 Zoll würde das neue iPad alles in den Schatten stellen, was Apple bereits verkauft, zumindest in seinem Tablet-Sortiment.

Allerdings verkauft Apple bereits ein 16-Zoll-Gerät. Das 16-Zoll-MacBook Pro könnte uns eine Vorstellung davon geben, wie groß das neue iPad sein würde, vor allem, wenn es mit einer Hardware-Tastatur kombiniert wird.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Was die Bezeichnung des Geräts angeht, so nennt The Information es einfach iPad - aber die Beschreibung klingt sehr nach iPad Pro. "Ein 16-Zoll-iPad würde sich wahrscheinlich an Kreativprofis wie Grafiker und Designer richten, die einen größeren Bildschirm bevorzugen", heißt es dort, und genau so vermarktet Apple heute seine iPad-Pro-Reihe.

Prime Early Access Sale: Die besten Angebote des Prime Day 2 in den USA von Chris Hall · 12 Oktober 2022 Amazon Prime Day ist zurück, mit dem Prime Early Access Sale - mit Angeboten für eine Reihe von Produkten.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass es Gerüchte über ein solch großes iPad gibt. Mark Gurman von Bloomberg vermutete Anfang des Jahres, dass ein solches Gerät in Arbeit sei. Damals sagte er, dass das Tablet etwas sei, das Apples Ingenieure erforschten, und fügte hinzu, dass es wahrscheinlich nicht vor 2023 auf den Markt kommen würde. Das war allerdings im Januar, und in neun Monaten kann sich so einiges ändern.

Schreiben von Oliver Haslam.