Apple iPad Pro kommt mit M2-Chip und neuer Apple Pencil Funktion

(Pocket-lint) - Apple hat die nächsten iPad Pro Modelle mit M2-Chipsatz angekündigt, die mit der Leistung des aktuellen MacBook Air mithalten können.

Die iPad Pro M2-Modelle haben das gleiche Design wie ihre Vorgänger und sind mit 11- und 12-Zoll-Displays ausgestattet. Sie bieten quadratische Kanten, Face ID am oberen Bildschirmrand und ein Dual-Kamera-System auf der Rückseite.

Die neuesten iPad Pro-Modelle haben nicht nur den M2-Chip unter der Haube - der eine 8-Kern-CPU und eine 10-Kern-GPU hat und angeblich 15 Prozent schneller in der Leistung und bis zu 35 Prozent schneller in der Grafik als der M1-Chip ist - sondern sie sind auch die ersten Geräte des Unternehmens, die Wi-Fi 6E unterstützen.

Die neuen Modelle werden auch in der Lage sein, den Apple Pencil der 2. Generation bis zu 12 mm über dem Display zu erkennen, was eine neue Art der Interaktion mit dem Bildschirm ermöglicht. Das bedeutet zum Beispiel, dass sich Textfelder automatisch erweitern, wenn der Apple Pencil in die Nähe des Bildschirms kommt.

Wie nicht anders zu erwarten, werden die iPad Pro Modelle neben dem M2 Chip, den Verbesserungen des Apple Pencil und der Unterstützung von Wi-Fi 6E auch mit iPadOS 16 laufen, das eine Reihe neuer Funktionen wie den Stage Manager enthält.

Die neuen Apple iPad Pro Modelle können ab dem 18. Oktober vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt ab dem 26. Oktober. Das neue 11-Zoll und 12,9-Zoll iPad Pro ist in den Farben Silber und Space Grau mit Konfigurationen von 128GB, 256GB, 512GB, 1TB und 2TB erhältlich.

Die Preise für das 11-Zoll-iPad Pro beginnen bei 799 US-Dollar in den USA und 899 Pfund in Großbritannien für das Wi-Fi only-Modell. Das 12,9-Zoll-Modell kostet in den USA 1099 US-Dollar und in Großbritannien 1249 Pfund für das Wi-Fi-Modell.

