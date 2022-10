Apples iPad der 10. Generation könnte ein großes Upgrade für Künstler sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apples iPad der 10. Generation wird voraussichtlich in den nächsten Tagen angekündigt werden, und es könnte eine große Verbesserung für Künstler sein, wenn eine frühe Veröffentlichung eines Gehäuses ein Hinweis darauf ist.

Einem aktuellen Bericht zufolge bereitet Apple neue iPad- und iPad Pro-Versionen für die kommenden Tage vor, aber es sieht so aus, als ob jemand etwas voreilig gewesen sein könnte. Der Twitter-Nutzer @roeeban hat Fotos einer neuen Speck iPad-Hülle der 10. Generation geteilt, die ab sofort beim Einzelhändler Target zum Verkauf steht. Und wenn man dieser Hülle Glauben schenken darf, können wir davon ausgehen, dass das neue Einsteiger-Tablet über eine integrierte Unterstützung für den Apple Pencil der zweiten Generation verfügt.

