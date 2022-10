Ein zukünftiges iPad-Dock könnte es in ein Smart Home Display verwandeln

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge arbeitet Apple an einer neuen Art von iPad-Dock, das das Gerät in ein großes Touchscreen-Display für das eigene Zuhause verwandelt.

Mark Gurman von Bloomberg schreibt im Power On-Newsletter dieser Woche, dass Apple bereits an einem Zubehörteil arbeitet, das ein angedocktes iPad in eine Art Smart Home-Display verwandeln würde. Das separat erhältliche Zubehör würde es einem iPad ermöglichen, doppelte Aufgaben zu erfüllen, während Apple weiter an einem aufgefrischten HomePod mit eigenem Bildschirm arbeitet.

Gurman glaubt, dass das neue Zubehör bereits im nächsten Jahr auf den Markt kommen könnte.

Bei der jüngsten Ankündigung des Pixel-Tablets von Google wurde eine ähnliche Funktionalität bestätigt, wobei Gurman glaubt, dass Apples Ansatz sehr ähnlich sein wird.

"Die Idee ist, etwas anzubieten, das die Nutzer auf der Küchentheke, im Wohnzimmer oder auf dem Nachttisch platzieren können", sagte Gurman, als er über ein zukünftiges HomePod-Gerät mit Bildschirm sprach. Er fährt fort, dass Apple "an einem iPad-Docking-Zubehör gearbeitet hat, das separat verkauft werden könnte und viel vom Gleichen leisten würde." Es ist möglich, dass Apple eines Tages einen HomePod mit einem Bildschirm neben einer Do-it-yourself-Option für diejenigen verkaufen könnte, die stattdessen ihr iPad umfunktionieren möchten.

Es ist noch nicht klar, welche iPads von einem solchen Gerät unterstützt werden würden, aber wir können davon ausgehen, dass dieses Zubehör MagSafe als Befestigungsmechanismus benötigt. Es wurde bereits gemunkelt, dass das kommende iPad Pro M2 MagSafe-Unterstützung bieten wird, was darauf hindeutet, dass diese Tablets einsatzbereit sein könnten. Es ist wahrscheinlich, dass Apple zu gegebener Zeit auch andere iPads mit MagSafe ausstatten wird.

Es wird erwartet, dass Apples iPad Pro-Refresh mit M2-Unterstützung in den nächsten Tagen erscheinen wird, so dass wir nicht lange warten müssen, um zu erfahren, ob es MagSafe-Unterstützung hat.

