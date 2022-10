M2 iPad Pro Tablets könnten nur noch wenige Tage entfernt sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apples aktualisierte M2 iPad Pro-Tablets könnten einem neuen Bericht zufolge "in wenigen Tagen" angekündigt werden, wobei neue 11- und 12,9-Zoll-Modelle in Aussicht gestellt werden.

Es wurde erwartet, dass Apple das iPad Pro im Oktober oder November auffrischen würde, aber ein neuer Bericht von Mark Gurman von Bloomberg über den Power On Newsletter zeigt, dass Apple bereit ist, die Tablets "innerhalb weniger Tage" anzukündigen. Das bedeutet, dass es möglich ist, dass die neuen iPad Pros noch in dieser Woche offiziell vorgestellt werden, wobei eine Pressemitteilung nun die wahrscheinlichste Art ist, wie Apple sie enthüllen wird.

Wenn die Gerüchte stimmen, können wir davon ausgehen, dass Apple die neuen 11-Zoll- und 12,9-Zoll-iPad-Pro-Modelle mit von Apple entwickelten M2-Chips vorstellen wird. Das wird eine schnellere Verarbeitungsleistung und eine höhere Gesamtleistung ermöglichen als der M1-Chip, der in dem derzeit erhältlichen Modell steckt. Verbesserungen an der GPU sind ebenfalls wahrscheinlich, aber am Gesamtdesign dürfte sich nicht allzu viel ändern.

Es wird erwartet, dass das größere 12,9-Zoll-Modell das einzige bleibt, das ein Mini-LED-Display verwendet, während eine Art Kamera-Upgrade möglich ist. Es gibt vage Gerüchte über eine neue Reverse-MagSafe-Ladeoption, mit der man sein iPhone kabellos an der Rückseite des Tablets aufladen kann. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Art Joker, aber kabelloses Aufladen ist in der Tat etwas, das Samsung schon seit Jahren für seine Telefone anbietet.

Wenn Apple diese Woche tatsächlich neue Tablets ankündigt, können wir auch erwarten, dass es das Veröffentlichungsdatum für iPadOS 16.1 bestätigt, ein Update, das Gerüchten zufolge bereits nächste Woche erscheinen soll.

Schreiben von Oliver Haslam.