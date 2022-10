Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wir müssen nicht mehr lange warten, bis Apple iPadOS 16.1 veröffentlicht - das lang erwartete System-Update für iPad-Nutzer. Wenn ein Bericht richtig ist, sollten wir in der Woche ab dem 24. Oktober darauf warten.

Der Bericht stammt von Mark Gurman von Bloomberg, der auf Twitter mitteilte, dass das iPadOS 16.1 Update "auf dem Weg" zu einer baldigen Veröffentlichung ist. Das bedeutet, dass wir alle das Update innerhalb der nächsten zwei Wochen installiert haben könnten, obwohl noch Zeit bleibt, um Apples Pläne zu ändern. Gurman merkt außerdem an, dass das Update "ohne neue Bugs oder Probleme" erscheinen wird.

iPadOS 16.1 wird voraussichtlich in der Woche vom 24. Oktober veröffentlicht - sofern keine neuen Fehler oder Probleme auftreten. Apple hat in der Vergangenheit die Veröffentlichung immer in der Woche der Gewinnmitteilungen im Oktober durchgeführt