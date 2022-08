Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Gerüchten zufolge arbeitet Apple an einer 10. Generation seines Einsteiger-iPads, und es gibt Gerüchte, die darauf hindeuten, dass das Tablet in diesem Jahr ein großes Redesign erfahren wird.

Frühere Berichte zeigten das Gerät mit flachen Kanten - wie die neueren iPad mini und iPad Air Modelle - und einer doppelten Rückkamera in einem pillenförmigen Gehäuse. Die Touch ID Home-Taste befand sich in diesen Berichten immer noch am unteren Rand des Bildschirms.

Ein aktuellerer Bericht der japanischen Website Macotakara behauptet jedoch, dass die Touch ID-Taste in den Einschaltknopf wandern könnte - wie beim iPad Air und iPad mini. Wenn das stimmt - und wir nehmen es erst einmal mit Vorsicht zur Kenntnis - dann würden die Ränder um das Display des iPad (10. Generation) einheitlicher werden, wie beim Rest des iPad-Portfolios.

Der Bericht behauptet auch, dass die FaceTime HD-Kamera ganz anders aussehen und möglicherweise auf die rechte Seite wandern wird. Der Grund dafür ist offenbar, dass es für Funktionen wie FaceTime-Videoanrufe sinnvoller ist, das Tablet im Querformat statt im Hochformat zu verwenden.

Macotakara weist am Ende des Berichts darauf hin, dass alles Spekulation bleibt und die genauen Details nicht bekannt sind, so dass wir den Bericht vorerst nicht als bare Münze nehmen. Es spricht allerdings einiges dafür, die Kamera an die Seite zu verlegen, und das würde aus Design-Sicht nur dann Sinn machen, wenn der Touch ID Home-Button nicht mehr an der Unterseite wäre.

Alle Gerüchte und Berichte rund um das Apple iPad (10. Generation) können Sie in unserem separaten Beitrag nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.