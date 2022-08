Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple bietet eine Reihe von iPads in seinem Portfolio an, vom Einsteigermodell, das einfach iPad genannt wird, bis hin zu den singenden und tanzenden iPad Pro Modellen. Außerdem gibt es das iPad mini und das iPad Air, die in der Mitte des Portfolios liegen.

Wir haben ein neues iPad mini zur gleichen Zeit wie das iPad (9. Generation) Ende 2021 gesehen, und ein neues iPad Air Anfang 2022. Gerüchten zufolge wird das Einsteiger-iPad noch in diesem Jahr aufgefrischt, zusammen mit neuen iPad Pro-Modellen, über die Sie in unserem separaten Beitrag lesen können.

-

Hier konzentrieren wir uns auf das iPad (10. Generation). Das ist alles, was wir bisher gehört haben.

September oder Oktober 2022

Ab 319 £/$329?

Apple hält normalerweise im Oktober eine Veranstaltung ab, um neue iPads und neue Macs anzukündigen. Allerdings wurde das iPad (9. Generation) - der Vorgänger des Modells, über das wir in diesem Beitrag sprechen - zusammen mit dem iPad mini 6 am 24. September vorgestellt, also etwas früher als üblich.

Es gibt eine Reihe von Gerüchten über das Erscheinungsdatum des iPad (10. Generation). In einigen Berichten heißt es, dass es Ende Oktober erscheinen wird, während andere sagen, dass es zusammen mit den iPhone 14 Modellen im September zu erwarten ist. Derzeit gibt es für keinen der beiden Monate ein offizielles Veranstaltungsdatum.

Was den Preis anbelangt, wird erwartet, dass das Einstiegsmodell des iPad (10. Generation) genau das bleiben wird: ein Einstiegsmodell. Das Modell der 9. Generation beginnt derzeit bei 329 US-Dollar in den USA und 319 Pfund in Großbritannien. Für das Modell der 10. Generation erwarten wir eine ähnliche Preisgestaltung.

squirrel_widget_6087532

Flachere Kanten

Touch ID

Breiteres, schlankeres Gehäuse

Das Einsteiger-iPad (10. Generation) soll Gerüchten zufolge ein überarbeitetes Design im Vergleich zu seinem Vorgänger bieten.

Es heißt, dass das Gerät flachere Ränder haben wird - ähnlich wie der Rest des iPad-Portfolios von Apple - obwohl erwartet wird, dass es den Touch ID Home-Button am unteren Rand des Displays beibehält und nicht zum einheitlichen Rahmen-Design des iPad Air wechselt.

Berichten zufolge wird das iPad der 10. Generation 248,62 x 179,50 x 6,98 mm messen und damit etwas schlanker und breiter sein als sein Vorgänger, der 250,6 x 174,1 x 7,5 mm misst.

Es soll auch eine Dual-Rückkamera in einem pillenförmigen Gehäuse auf der Rückseite haben, anstatt eines einzelnen Sensors, was ein interessanter Schritt wäre, da auch das iPad Air und das iPad mini nur einen Sensor haben.

10,5-Zoll-Display

True Tone

Apple Pencil Kompatibilität

Es wird gemunkelt, dass das iPad (10. Generation) ein größeres Display haben wird als sein Vorgänger, der ein 10,2-Zoll-Retina-Display mit einer Auflösung von 2160 x 1620 Pixeln bietet, was einer Pixeldichte von 264 ppi entspricht.

Einem Bericht zufolge wird das Display auf 10,5 Zoll anwachsen - das entspricht dem des iPad Air (2022). Zur Auflösung wurden keine Details genannt, aber wir gehen davon aus, dass das iPad der 10. Generation True Tone sowie den Apple Pencil unterstützen wird.

Mit einer flacheren Kante ist es möglich, dass das iPad (10. Generation) einen Magnetstreifen an der Seite bietet, wie das iPad Air, der es ermöglicht, den Apple Pencil der zweiten Generation an der Seite zu befestigen und aufzuladen.

A14 Chip?

64/128 GB Speicher

USB-C?

Es wird behauptet, dass das iPad (10. Generation) auf dem A14 Bionic Chip laufen wird, was Sinn macht, da dies immer noch ein Upgrade von der 9. Generation wäre, aber ein Schritt zurück vom iPad Air, das auf dem M1 Chip läuft. Es ist derselbe Chip wie bei den iPhone 12 Modellen und dem iPad Air (2020).

Über die Speicheroptionen des iPad der 10. Generation ist noch nichts bekannt, obwohl das Modell der 9. Generation mit 64 GB beginnt und auch eine 256-GB-Option bietet. Es wäre nicht allzu überraschend, wenn Apple dies beibehalten würde, um die Kosten niedrig zu halten, obwohl wir gerne 128 GB als Basismodell für das gleiche Geld sehen würden.

Berichten zufolge wird das iPad (10. Generation) zum Aufladen auf USB Typ-C statt Lightning umsteigen, was durchaus möglich ist. Noch ist aber nichts sicher.

In Bezug auf andere Hardware erwarten wir, dass das Modell der 10. Generation wieder mit einem Smart Connector ausgestattet sein wird, wie schon das Modell der 9. Außerdem erwarten wir, dass die 12-Megapixel-FaceTime-HD-Kamera wieder vorhanden sein wird, die Funktionen wie Centre Stage ermöglicht.

Es wird gemunkelt, dass der 3,5-mm-Kopfhöreranschluss beim iPad der 10. Generation wegfallen wird, aber auch dies ist noch nicht bestätigt.

iPadOS 16

Einige Funktionen werden nicht unterstützt

Das Apple iPad (10. Generation) wird mit iPadOS 16 kompatibel sein, wenn es später in diesem Jahr auf den Markt kommt. Es wird also das gleiche Benutzererlebnis bieten wie die anderen iPads im Portfolio des Unternehmens, auch wenn es einige Funktionen nicht unterstützt.

Zum Beispiel ist der Stage Manager nur mit M1-Chips kompatibel. Wenn das iPad (10. Generation) also nicht mit dem M1-Chip ausgestattet ist - was unwahrscheinlich ist, da es damit auf einer Linie mit dem iPad Air liegt -, wird es diese Funktion nicht unterstützen können.

Es gibt aber noch viele andere Funktionen, die mit der Software kommen, über die Sie in unserem separaten Beitrag lesen können.

Hier ist alles, was wir bisher über das Einsteiger-iPad (10. Generation) gehört haben.

Ein Blogbeitrag von Lanzuk auf Naver behauptet, dass das Einsteiger-iPad "Ende Oktober" angekündigt werden könnte.

Beste iPad- und Tablet-Angebote für den Black Friday 2021: Große Einsparungen bei Top-Geräten von Max Freeman-Mills · 25 November 2021 Black Friday hat einige tolle Angebote für iPads und andere Tablets.

Digitimes (via MacRumours) berichtet über mehrere Details zum iPad der 10. Generation, darunter die Idee, dass es im September auf den Markt kommen könnte.

MySmartPrice hat einige CAD-Renderingsveröffentlicht, die das Design des nächsten Einsteiger-iPads zeigen sollen.

Schreiben von Britta O'Boyle.