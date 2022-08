Apple könnte im Oktober ein Event für neue iPads abhalten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple im September ein Event zur Vorstellung der iPhone-14-Modelle und der Apple Watch Series 8 abhalten wird, aber ein Bericht legt nahe, dass wir auch ein Event im Oktober erwarten können.

Ein Blogpost von Lanzuk auf dem koreanischen Blog Naver behauptet, dass die 10. Generation des Einsteiger-iPads "Ende Oktober" zusammen mit neuen iPad Pro-Modellen angekündigt werden könnte.

Die Informationen sollen von einer chinesischen Herstellerquelle stammen und neben dem Veröffentlichungsdatum werden in dem Beitrag auch einige Designunterschiede erwähnt, die wir vom nächsten Einsteiger-iPad erwarten können.

Es heißt, dass es ein schlankeres Design wie das iPad mini bieten wird, mit einer "quadratischen Form", obwohl wir vermuten, dass sich dies auf die flachen Kanten bezieht, die der Rest des iPad-Portfolios mit Ausnahme des Einsteigermodells jetzt bietet.

Das Posting legt auch nahe, dass das Modell der 10. Generation den 3,5-mm-Kopfhöreranschluss entfernen, zum Aufladen auf USB-C wechseln und ein größeres Display als sein Vorgänger bieten wird. Außerdem soll es eine hervorstehende Rückkamera haben, und frühere Gerüchte deuteten darauf hin, dass es dieses Mal eine Dual-Rückkamera sein wird.

Schließlich besagt der Beitrag von Lanzuk, dass das iPad (10. Generation) mit dem A14 Bionic-Chip laufen wird, während die iPad Pro-Modelle voraussichtlich den M2-Chip bieten werden.

Im Moment ist noch nichts bestätigt, obwohl Apple normalerweise im Oktober ein Event für iPads und Macs abhält, so dass dieses Gerücht nicht allzu weit hergeholt ist. Was die Design-Änderungen angeht, so haben wir schon einiges davon gehört, also müssen wir wohl einfach abwarten, aber es könnte ein gutes Jahr für das Einsteiger-iPad werden.

Schreiben von Britta O'Boyle.