Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple im September seine nächsten iPhone- und Apple Watch-Modelle vorstellen wird, aber es wird auch vermutet, dass das Unternehmen an einem neuen Einsteiger-iPad und einem M2 iPad Pro arbeitet.

Es gab schon viele Gerüchte über das iPad Pro mit M2-Chip, aber der neueste Bericht konzentriert sich auf das Einsteiger-iPad, das dieses Jahr in seiner 10.

-

MySmartPrice hat einige CAD-Renderings des Geräts von einem Gehäusehersteller erhalten, und während sie ähnliche dicke Einfassungen um das Display und den verbleibenden Touch ID Home-Button zeigen, anstatt der einheitlichen Einfassungen, die wir beim neuesten iPad Air und iPad mini gesehen haben, gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede.

Es sieht so aus, als ob das iPad der 10. Generation flachere Ränder als sein Vorgänger haben könnte, wodurch es ein ähnliches Aussehen wie der Rest der iPad-Reihe haben würde. Es wird auch ein größeres Display erwartet und es soll breiter, aber schlanker als das Modell der 9. Generation sein und 248,62 x 179,50 x 6,98 mm messen.

Die Renderings zeigen auch das iPad (10. Generation) mit einer einzelnen Rückkamera und einem Blitz in einem pillenförmigen Gehäuse auf der Rückseite, was eine Änderung gegenüber dem Modell der 9. Ansonsten befinden sich die Lautsprechergitter an der Unterseite, auf beiden Seiten des Ladeanschlusses, wobei derzeit nicht klar ist, ob es sich bei dem Anschluss um Lightning oder USB Typ-C handelt.

Im Moment ist noch nichts bestätigt, aber wenn diese Renderings korrekt sind, wäre es gut zu sehen, dass das iPad-Basismodell zum Flat-Edge-Design übergeht, das wir im restlichen Apple-Produktportfolio gesehen haben.

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday und Cyber Monday ist das meistverkaufte Event des Jahres und es sind noch einige Angebote verfügbar

Schreiben von Britta O'Boyle.