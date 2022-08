Apple wird die Veröffentlichung von iPadOS 16 auf Oktober verschieben

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apples iPadOS 16 hat sich verzögert und wird in diesem Jahr nicht gleichzeitig mit iOS 16 erscheinen, heißt es.

Seit der Einführung von iPadOS im Jahr 2019 ist die Software für das iPad in ihrer endgültigen Form zur gleichen Zeit wie die iOS-Software für das iPhone erschienen. Laut Mark Gurman von Bloomberg haben jedoch "Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind", gesagt, dass dies in diesem Jahr nicht der Fall sein wird.

Es heißt, dass iOS 16 in der üblichen Zeitspanne, also im September, wenn die neuen iPhone-Modelle erscheinen, auf den Markt kommen wird, während iPadOS 16 erst im Oktober erscheinen wird.

Laut Gurman ist die Verzögerung zum Teil auf die neuen anspruchsvollen Multitasking-Funktionen zurückzuführen, die mit dem Software-Build kommen sollen. Der Stage Manager, über den wir in einem separaten Beitrag berichten, wurde während der Beta-Phase von iPadOS 16 kritisiert, da er eine verwirrende Oberfläche und mangelnde Unterstützung aufweist.

Gurman sagt auch, dass die Verzögerung es ermöglichen würde, die iPadOS 16 Software etwa zur gleichen Zeit wie neue iPads zu veröffentlichen, die normalerweise im Oktober erscheinen. Es wird gemunkelt, dass Apple ein neues iPad Pro mit einem M2-Chip auf den Markt bringen wird, was Sinn machen würde, da das aktuelle iPad Air derzeit den gleichen Chip wie das iPad Pro hat.

Es heißt auch, dass dieses Jahr ein neues Einsteiger-iPad erscheinen wird, das wie das iPad Air (2022) über USB Typ-C zum Aufladen verfügt.

Gurman sagte in seinem letzten Power On Newsletter, dass die Verzögerung der iPadOS 16 Software keine schlechte Sache ist, dem würden wir zustimmen. Es ist besser, wenn es richtig ist und richtig funktioniert. Außerdem macht es Sinn, iPadOS 16 zur gleichen Zeit wie macOS Ventura zu starten, wenn der Stage Manager eine so wichtige Funktion ist.

Es wird jedoch einige Probleme geben, da einige iOS 16-Funktionen wahrscheinlich nicht richtig mit iPads funktionieren werden, bis iPadOS 16 erscheint, wie z. B. die Funktion "Nachrichten nicht senden", die gemeinsame iCloud-Fotobibliothek und die Möglichkeit, FaceTime-Anrufe zwischen Geräten zu übertragen.

Gurman sagte, dass watchOS 9 immer noch zur gleichen Zeit wie iOS 16 im September erscheinen wird. Sie können alles über die verschiedenen Software-Builds und die Funktionen, die sie alle mit sich bringen, in unserer separaten Feature-Runde nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.