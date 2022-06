Es sieht so aus, als würden iPads mit iOS 16 nicht mehr als Smart-Home-Hubs funktionieren

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Normalerweise führen Software-Updates neue Funktionen ein. Sie nehmen sie nicht weg. Aber das scheint bei iOS 16 nicht der Fall zu sein.



Ab dem nächsten großen Update des iPhone- und iPad-Betriebssystems wird Apple es nicht mehr zulassen, ein iPad als Smart Home-Hub zu verwenden, um HomeKit-Zubehör zu steuern, so MacRumors.

Das Unternehmen hat in der zweiten Entwickler-Beta von iOS 16 einen Text gefunden, der diese Änderung beschreibt. "Ein Home-Hub ist erforderlich, um Funktionen wie den Empfang von Zubehör-Benachrichtigungen zu nutzen und anderen Personen die Steuerung Ihres Hauses zu ermöglichen", heißt es in der Home-App. "Du wirst nicht in der Lage sein, geteilte Häuser zu sehen, bis diese Häuser ebenfalls auf das neueste HomeKit aktualisiert sind. Das iPad wird nicht mehr als Home-Hub unterstützt."

Was bedeutet das also? Wenn du auf iOS 16 (und vermutlich iPadOS 16) aktualisierst, musst du einen HomePod, HomePod mini oder Apple TV als Smart Home-Hub verwenden - und nicht dein iPad.

Apple hat diese Änderung noch nicht bestätigt, aber auf der iOS 16-Vorschau-Webseite heißt es jetzt "nur Apple TV und HomePod werden als Home-Hubs unterstützt", was darauf hindeutet, dass Apple die Unterstützung für iPads entfernt.

Um die Nutzer vielleicht zu entschädigen, lädt Apple iOS 16 mit einer überarbeiteten Home-App mit neuen Kategorie-Abschnitten. iOS 16 wird auch schließlich Unterstützung für den Matter-Standard für Smart-Home-Konnektivitäthinzufügen .

Schreiben von Maggie Tillman.