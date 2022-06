Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple könnte sein iPad-Basismodell noch in diesem Herbst mit USB-C ausstatten. That's right: Das Unternehmen mit Sitz in Cupertino könnte endlich den jahrzehntealten Lightning-Anschluss an seinem Einstiegs-Tablet abschaffen, berichtet 9to5Mac.

Apple bietet USB-C bereits bei seinen neuesten iPad-Modellen an, so dass Sie das Tablet direkt an Monitore anschließen und schnellere Datenübertragungen mit anderen Peripheriegeräten vornehmen können. Beachten Sie, dass das aktuelle Basis-iPad (9. Generation) das letzte Apple-Tablet ist, das Lightning bietet. Es ist auch das letzte, das einen Home-Button und einige andere Funktionen bietet, die in die Jahre gekommen sind.

Das neue Basis-iPad, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, wird jedoch Gerüchten zufolge zusätzliche Upgrades erhalten, die über USB-C hinausgehen. Zum Beispiel könnte es ein größeres Display mit der gleichen Auflösung wie das iPad Air bekommen. Es könnte auch den A14 Bionic Chip der vierten Generation des Air erhalten. Es gibt sogar Gerüchte, dass die Mobilfunkmodelle mit 5G ausgestattet sein werden.

Es ist noch unklar, ob Apple das Design des Basis-iPads später in diesem Jahr auffrischen wird. Einige Leute wünschen sich auch Unterstützung für das Magic Keyboard oder den Pencil der zweiten Generation.

Mehr über die verschiedenen iPads und welche die besten sind, finden Sie im Pocket-lint Ratgeber: Welches Apple iPad ist das Beste für Sie?

Schreiben von Maggie Tillman.