(Pocket-lint) - Gerüchten zufolge wird Apple seine iPad Pro-Tablets noch in diesem Jahr aktualisieren, aber der neueste Bericht legt nahe, dass das Unternehmen auch einen neuen Formfaktor in seinem Tablet-Portfolio plant.

Der Display-Analyst Ross Young hat getwittert, dass Quellen aus der Lieferkette bestätigt haben, dass ein 14,1-Zoll-iPad Pro in der Entwicklung ist. Angeblich soll das Tablet mit Mini-LEDs ausgestattet sein und die ProMotion-Technologie des Unternehmens bieten.

Young sagt in dem Tweet, dass er sich über den Zeitplan nicht sicher sei, aber 2023 sei "wahrscheinlicher" als früher.

Wir haben bestätigt, dass das 14,1-Zoll-iPad Pro in Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern entwickelt wird. Es wird MiniLEDs und ProMotion haben. Wir sind uns nicht sicher über den Zeitpunkt, aber Anfang 2023 ist wahrscheinlicher - Ross Young (@DSCCRoss) June 9, 2022

Das 12,9-Zoll-iPad Pro wurde von Apple erstmals im Jahr 2015 vorgestellt und befindet sich mittlerweile in der fünften Generation. Seit Mai 2021 wurde es jedoch nicht mehr aktualisiert, und obwohl die Gerüchte um ein größeres Tablet jetzt scheinbar im Gange sind, wird immer noch erwartet, dass eine sechste Generation des 12,9-Zoll-iPad Pro im September oder Oktober dieses Jahres zusammen mit dem 11-Zoll-Modell auf den Markt kommt.

Es ist derzeit nicht klar, was das 14,1-Zoll-iPad Pro in Bezug auf die Hardware bieten wird, obwohl wir erwarten, dass es ein ähnliches Design und ähnliche Spezifikationen wie die aktuellen iPad Pro-Modelle bieten wird, einschließlich Face ID, aber in einem größeren Maßstab.

Zumindest wird es zweifellos ein hochwertiges Design und einen leistungsstarken Chip bieten. Im Jahr 2023 könnte dies das M4 sein, aber bis jetzt gibt es nur Gerüchte über die Details des Bildschirms.

