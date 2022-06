Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat auf seiner Worldwide Developer Conference (WWDC ) Anfang Juni seine neueste Software für iPhone, Apple Watch, Mac und iPad vorgestellt.

Im Laufe des Jahres kommen mit iOS 16 viele neue Funktionen auf dein iPhone und mit watchOS 9 ein paar zusätzliche Funktionen auf deine Apple Watch, aber auch für das iPad gibt es mit iPadOS 16 ein paar neue Funktionen.

Hier erfährst du alles, was du über iPadOS 16 wissen musst, z. B. wann es voraussichtlich veröffentlicht wird, welche Funktionen es für dein iPad bringen wird, wie du es ausprobieren kannst und welche iPad-Modelle kompatibel sind.

Enthüllungsdatum: 6 . Juni 2022

. Juni 2022 Erscheinungsdatum: September 2022 (TBC)

Apple hat auf der WWDC mit iPadOS 16 das nächste große Software-Upgrade für das iPad angekündigt. Die Vorschau wurde am 6. Juni 2022 enthüllt, wobei die Entwickler-Beta jetzt zum Download bereitsteht. Die öffentliche Beta wird ab Juli 2022 verfügbar sein, und iPadOS 16 wird dann "im Herbst" in seinem offiziellen Format veröffentlicht.

Es ist wahrscheinlich, dass "dieser Herbst" der September 2022 ist, etwa eine Woche nach der Vorstellung der nächsten iPhone- und Apple Watch-Modelle. Es gibt noch kein konkretes Datum für diese Geräte, aber basierend auf früheren Veröffentlichungsmustern würden wir vorhersagen, dass diese Einführung am 13. September stattfinden wird, so dass wir die Veröffentlichung von iPadOS 16 um den 20. September 2022 erwarten würden. Bestätigt ist allerdings noch nichts.

Die Entwicklerbetaversion von iPadOS 16 kann jetzt heruntergeladen werden, die öffentliche Beta-Version jedoch noch nicht. Sie sollte im Juli 2022 verfügbar sein. Wenn das der Fall ist, sollte es etwa fünf Minuten dauern, bis das Gerät einsatzbereit ist.

Sie müssen zuerst dem Beta-Software-Programm von Apple beitreten. Danach können Sie alle verfügbaren Betas zum Testen installieren, einschließlich iOS 16 und watchOS 9. Wir haben eine Anleitung, die erklärt, wie man eine öffentliche iPadOS-Beta installiert, falls du zusätzliche Hilfe brauchst, sobald sie verfügbar ist.

Apple bietet in der Regel mehrere Jahre lang Software-Updates für seine Geräte an, mehr als die meisten Android-Hersteller. Wenn Ihr iPad nicht auf der Liste steht, liegt das wahrscheinlich daran, dass seine Hardware nicht leistungsfähig genug ist, um einige der Funktionen auszuführen. Gelegentlich kann es vorkommen, dass Ihr iPad zwar mit der Software, nicht aber mit bestimmten Funktionen kompatibel ist.

Hier ist die vollständige Liste der iPads, die mit iPadOS 16 kompatibel sind, wenn es später in diesem Jahr auf den Markt kommt:

iPad Pro (alle Modelle)

iPad Air (3. Generation und neuer)

iPad (5. Generation und neuer)

iPad mini (5. Generation und neuer)

Hier sind alle Funktionen, die später in diesem Jahr auf dein iPad kommen. Leider bekommt das iPad nicht die Funktionen des Sperrbildschirms, die das iPhone mit iOS 16 erhalten wird, aber es bekommt viele der iOS 16-Funktionen und ein paar Extras.

Mit iPadOS 16 wird es eine Funktion namens Stage Manager geben, die es erstmals auf dem iPad ermöglicht, überlappende Fenster in einer einzigen Ansicht zu haben - wie auf dem Mac - und gleichzeitig die Größe von Fenstern zu ändern und mit einem Fingertipp zwischen Apps zu wechseln. Bis zu vier Apps können gleichzeitig geöffnet sein.

Alles über den Stage Manager erfährst du in unserem separaten Beitrag , in dem du erfährst, was er alles ermöglicht. Dies ist eine der größten iPad-Änderungen mit iPadOS 16.

Fotos erhält eine Reihe von Änderungen, darunter die gemeinsame iCloud-Fotomediathek, mit der Sie Fotos und Videos ganz einfach mit fünf anderen Personen teilen können. Sie können anhand des Startdatums oder der Personen auf den Fotos auswählen, was Sie einbeziehen möchten, und jeder hat die gleichen Berechtigungen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Fotos in der gemeinsamen Mediathek.

Es wird sogar eine Schaltfläche in der Kamera-App geben, mit der Sie ein Foto aufnehmen und es direkt zur gemeinsamen Fotobibliothek hinzufügen können.

Mit iPadOS 16 kannst du eine Nachricht in iMessage bis zu 15 Minuten nach dem Versenden bearbeiten. Außerdem kannst du eine Nachricht unsenden und einen Nachrichten-Thread als ungelesen markieren.

Zu den weiteren Änderungen in Messages gehört die neue Funktion SharePlay, die bisher nur in FaceTime verfügbar war. Damit können Sie direkt in Messages synchron mit einem Freund etwas ansehen, während Sie Ihre Nachrichtenkonversation fortsetzen.

Außerdem kannst du mit iPadOS 16 Notizen, Präsentationen, Erinnerungen, Safari Tab-Gruppen und mehr in Nachrichten teilen, um sofort mit der Zusammenarbeit zu beginnen und Updates zu geteilten Projekten im Thread zu sehen.

Es gibt eine Reihe von Änderungen in Mail, darunter die Möglichkeit, E-Mails zu planen und abzubrechen. Außerdem gibt es mit iPadOS 16 eine bessere Suche und Mail warnt dich, wenn du einen Anhang vergessen hast.

iPadOS 16 bringt eine Reihe von Updates für Datenschutz und Sicherheit. Die versteckten Fotos und kürzlich gelöschten Fotoalben werden standardmäßig gesperrt. Außerdem können Sie eine Notiz mit Face ID, Touch ID oder Ihrem Passwort sperren, anstatt sich ein anderes Passwort merken zu müssen.

Mit iPadOS 16 kommt eine Funktion namens "Passkeys" zu Safari, die eine sicherere und einfachere Möglichkeit zur Anmeldung bietet. Außerdem gibt es jetzt "Shared Tab Groups", mit denen Sie Tabs und Lesezeichen teilen, Nachrichten senden und FaceTime direkt aus Safari heraus starten können.

iPadOS 16 bringt endlich die Wetter-App vom iPhone auf das iPad und bietet minutengenaue Updates, 10-Tage-Vorhersagen und Details zur Luftqualität, lokale Vorhersagen und mehr durch Antippen der Vorhersagemodule.

Mit iPadOS 16 kommt eine Funktion namens "Display Scaling Mode" auf das iPad, mit der du die Auflösung deines Displays ändern kannst, um mehr auf den Bildschirm zu bringen. Indem du die Pixeldichte des Displays erhöhst, kannst du mehr in deinen Apps sehen - hilfreich bei der Verwendung der geteilten Ansicht.

Welches Apple iPad ist das Beste für Sie? iPad mini vs iPad vs iPad Air vs iPad Pro von Britta O'Boyle · 9 Juni 2022

Das 12,9-Zoll-iPad Pro wird auch in der Lage sein, Referenzfarben für gängige Farbstandards sowie SDR- und HDR-Videoformate mit iPadOS 16 anzuzeigen.

Auch das Spielen bekommt mit iPadOS 16 ein Update. Mit dem neu gestalteten Game Center Dashboard kannst du sehen, wie es deinen Freunden geht und mit ihrem Highscore konkurrieren. Mit iPadOS 16 kommt auch SharePlay in die Spielewelt und ermöglicht es dir, gemeinsam Spiele zu spielen. Während eines Multiplayer-Spiels, das Game Center nutzt, kannst du eine SharePlay-Sitzung starten und ganz einfach deine Freunde einladen.

Es gibt einige Aktualisierungen für Live Text, darunter die Möglichkeit, ein Video an jedem Frame anzuhalten, der Text zum Kopieren, Übersetzen, Nachschlagen und Teilen enthält. Außerdem gibt es Schnellaktionen, die es einfacher machen, Telefonnummern anzurufen, Websites zu besuchen, Währungen umzurechnen und Sprachen zu übersetzen.

Mit Visual Look Up - einer großartigen Funktion - können Sie das Motiv aus einem Bild herausheben oder ein Motiv durch Entfernen des Hintergrunds isolieren.

Die Home-App wurde für iPadOS 16 überarbeitet und bietet eine neue Registerkarte "Home" für die einfache Navigation von Smart-Home-Geräten sowie eine neue Multikamera-Ansicht und neue Kategorien für Klima, Licht und Sicherheit. Auch die Kompatibilität mit Matter wird kommen.

Mit iPadOS 16 gibt es mehrere Updates für die Familienfreigabe, darunter eine einfachere Verwaltung von Kinderkonten. Es wird eine Familien-Checkliste mit Tipps und Vorschlägen geben, um das Beste aus Family Sharing herauszuholen, z. B. das Aktualisieren der Einstellungen der Kinder, wenn sie älter werden. Außerdem wird es eine Schnellstart-Option geben, mit der Sie ganz einfach ein neues iPhone oder iPad für Ihr Kind einrichten können, wobei alle entsprechenden Kindersicherungen bereits vorhanden sind.

Freeform ist eine Produktivitäts-App, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Sie ermöglicht es Ihnen, mit dem Apple Pencil zu skizzieren und Notizen zu machen, Dateien freizugeben und Weblinks, Dokumente, Videos und Audios einzufügen. Sie können Mitstreiter einladen, einen Link teilen und sofort mit der Arbeit beginnen. Wenn andere Personen Gedanken und Ergänzungen hinzufügen, können Sie die Änderungen in Echtzeit sehen.

FaceTime hat in iPadOS 15 ein großes Update bekommen, aber iPadOS 16 bringt Handoff. Das bedeutet, dass du mit einem Fingertipp zwischen Mac, iPhone und iPad hin- und herschalten kannst, und ein angeschlossenes Bluetooth-Headset schaltet ebenfalls um.

Schreiben von Britta O'Boyle.