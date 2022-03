Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat sein iPad-Portfolio im März 2022 mit dem iPad Air aufgefrischt, das mit dem gleichen Chip ausgestattet ist wie die iPad Pro Modelle von 2021.

Da die beiden Baureihen viele Gemeinsamkeiten aufweisen, stellt sich die Frage, was die nächsten iPad Pro-Modelle mitbringen werden, um sich erneut zu unterscheiden und dem Namen "Pro" gerecht zu werden?

Hier ist alles, was wir bisher über die nächste Generation der iPad Pro 2022 Modelle gehört haben.

Oktober 2022?

Das Apple iPad Pro 11-Zoll und das iPad Pro 12,9-Zoll wurden im Mai 2021 vorgestellt, allerdings gibt es bei den iPad Pro-Modellen keinen genauen Zeitplan, wie es ihn beispielsweise beim iPhone gibt.

Die 4. Generation des iPad Pro wurde zum Beispiel im März 2020 angekündigt, während die 3. Generation im November 2018 vorgestellt wurde. Da das Hauptmuster kein spezifischer Launch-Monat ist, sondern die Generationen im Abstand von über einem Jahr auf den Markt kommen, ist es möglich, dass wir die 6. Generation gegen Ende 2022 sehen werden.

Apple hält in der Regel eine oder mehrere Veranstaltungen im Herbst ab, normalerweise im September und Oktober, so dass wir nicht überrascht wären, wenn die nächsten iPad Pro-Modelle dann enthüllt würden. Im Moment ist noch nichts offiziell und wird es auch in den nächsten Monaten nicht sein.

Was den Preis angeht, so beginnt das iPad Pro 11 Zoll bei 799 US-Dollar in den USA und 749 Pfund in Großbritannien, während das iPad Pro 12,9 Zoll bei 1099 US-Dollar in den USA und 999 Pfund in Großbritannien beginnt. Wir gehen davon aus, dass sich die neuen Modelle in einer ähnlichen Größenordnung bewegen werden.

Ähnlich wie bei den 2021er Modellen

Titanium-Legierung?

Dreifach-Rückkamera

Schlankere Ränder

Gerüchten zufolge werden die iPad Pros der nächsten Generation ihren Vorgängern ziemlich ähnlich sehen. Es heißt jedoch, dass sie aus einer Titanlegierung bestehen könnten, um eine bessere Haltbarkeit und Kratzfestigkeit zu gewährleisten, und dass sie schlankere Ränder um das Display herum aufweisen.

Ansonsten scheint es, als ob wir flache Kanten und eine Aussparung am oberen Rand des Bildschirms erwarten können, um Face ID und die Frontkamera zu ermöglichen. Es gibt jedoch Gerüchte über eine zusätzliche Kameralinse, wobei Renderings eine dreifache Rückkamera in einem quadratischen Kameragehäuse in der oberen rechten Ecke vermuten lassen.

12,9-Zoll / 11-Zoll-Größen

Mini-LED bei beiden

Auch von OLED LTPO ist die Rede

Es gibt eine Reihe von widersprüchlichen Gerüchten über die Displays der nächsten Generation des iPad Pros. Einige Gerüchte besagen, dass sowohl das 12,9-Zoll-Modell als auch das 11-Zoll-Modell auf OLED-LTPO-Displays umgestellt werden, während sie weiterhin ProMotion und eine variable Bildwiederholfrequenz bieten.

Andere Gerüchte besagen, dass das 12,9-Zoll-Modell sein Mini-LED-Display beibehalten wird, während das 11-Zoll-Modell auf Mini-LED umgestellt wird, um mit dem größeren Modell gleichzuziehen, wobei sich beide Modelle diesmal nicht für OLED entscheiden werden.

Wie auch immer, es wird erwartet, dass die Größeneinteilung mit einem 12,9-Zoll-Modell und einem 11-Zoll-Modell beibehalten wird.

M2-Chip

Bis zu 2TB Speicherplatz

MagSafe

Den bisherigen Leaks zufolge werden die iPad Pro Modelle der nächsten Generation mit dem seit langem gemunkelten M2-Chip ausgestattet sein. Es wird vermutet, dass dieser Chip die gleiche Acht-Kern-CPU wie der M1-Chip bieten wird, aber dank eines neuen 4-Nanometer-Fertigungsprozesses schneller sein wird.

Es heißt auch, dass die nächsten iPad Pro Modelle mit MagSafe ausgestattet sein werden, wie die iPhone 12 und iPhone 13 Modelle. Wenn dies der Fall ist, erwarten wir eine Reihe von Zubehörteilen, die diese Funktion nutzen, wie z. B. einen Ständer, mit dem die iPad Pro Modelle als Bildschirm mit einer Bluetooth-Tastatur und Maus oder einem Trackpad verwendet werden können.

In Bezug auf die Hardware wurde nicht viel mehr erwähnt, aber da die aktuellen iPad Pro Modelle in Speicheroptionen von 128 GB bis 2 TB erhältlich sind, erwarten wir das Gleiche für alle neuen Modelle.

Dreifache Rückseite?

LiDAR-Sensor

Für die Rückseite der nächsten iPad Pro Modelle wird eine Dreifach-Rückseitenkamera behauptet, was eine leichte Verbesserung gegenüber den aktuellen Modellen wäre, die nur zwei Linsen haben.

Das Leck, das auf das Dreifach-Kamerasystem hindeutet, hat die Zusammensetzung der Linsen nicht spezifiziert, aber gesagt, dass ein LiDAR-Sensor erwartet wird. Sollte ein Dreifach-Kamerasystem erscheinen, würden wir ein ähnliches Setup wie bei den iPhone 13 Pro-Modellen erwarten, mit einem Hauptsensor, einem Ultraweitwinkel-Sensor und einem Teleobjektiv-Sensor.

Auf der Vorderseite werden wir wahrscheinlich weiterhin mindestens den 12-Megapixel-Sensor sehen, mit Funktionen wie Center Stage.

Hier ist alles, was wir bisher über die nächsten iPad Pro 2022 Modelle gehört haben.

Mark Gurman von Bloomberg behauptet in seinem Power On-Newsletter vom 27. März, dass er die nächsten iPad Pro-Modelle für den Herbst erwartet und dass sie mit dem lange gemunkelten M2-Chip ausgestattet sein werden.

DerLeaker @dylandkt hat getwittert, dass das iPad Pro 11-Zoll im Jahr 2022 ein Upgrade auf ein Mini-LED-Display wie das 12,9-Zoll-Modell erhalten soll. Der Twitter-Account wurde jedoch inzwischen gelöscht.

Durchgesickerte Bilder, die von der chinesischen Website MyDrivers geteilt wurden, deuten darauf hin, dass das nächste Apple iPad Pro Modell eine Displaykerbe haben wird, um Sensoren auf der Vorderseite unterzubringen, eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite, schlankere Ränder und ein ähnliches Design wie Apples iPhone 13 Serie.

Trotz Berichten, die darauf hindeuten, dass Apple das 11-Zoll-iPad Pro und vielleicht sogar ein aktualisiertes iPad Air im Laufe des Jahres 2022 mit Mini-LED ausstatten wird, geben Display-Experten und Insider nun 2023 bis 2024 als das Jahr an, in dem Apple das iPad endgültig mit OLED ausstatten wird - höchstwahrscheinlich beginnend mit dem 12,9-Zoll-Modell.

Einem Bericht des zuverlässigen Apple-Analysten Ming-Chi Kuo zufolge hat das Unternehmen beschlossen, sich auf die Einführung von Mini-LED-Displays in der gesamten Produktpalette zu konzentrieren, anstatt auf OLED umzusteigen.

Trotz zahlreicher Gerüchte, die darauf hindeuteten, dass die nächste Generation des iPad Pro mit einem OLED-Display ausgestattet werden würde, deutet ein Bericht darauf hin, dass die Technologie nicht vor 2022 in Apple-Tablets Einzug halten wird. Stattdessen werden die Geräte vorübergehend auf Mini-LED-Displays umgestellt, bevor sie 2022 vollständig auf das fortschrittlichere OLED-Display umgestellt werden. Nur das 12,9-Zoll-Modell erhielt 2021 die Mini-LED-Behandlung.

Schreiben von Britta O'Boyle.