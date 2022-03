Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das iPad Air 2022 wurde am vergangenen Freitag, dem 18. März, vorgestellt, und die ersten Vorbestellungen trafen weltweit ein.

Es folgten jedoch bald einige Berichte, dass die Verarbeitungsqualität nicht so gut ist wie beim Vorgängermodell von Apple. So beschwerten sich einige Besitzer, dass ihr neues iPad hörbar knarrte, wenn es außerhalb einer Schutzhülle verwendet wurde.

Wir müssen zugeben, dass wir mit dem Modell, das wir kürzlich getestet haben, keine derartigen Probleme hatten, aber ein Reddit-Thread mit einer Reihe von Beschwerden ist aufgetaucht.

"Ich habe zwei blaue iPad Air 2022 bestellt und heute erhalten und bin ein bisschen schockiert", schrieb der Nutzer mezzox3312. "Die Aluminiumrückwand ist viel dünner als beim iPad 4, das ich auch habe. Wenn man das Gerät in der Hand hält, kann man den Akku fast durch die Platte hindurch spüren. Beide iPads fühlen sich gleich an und machen knarrende Geräusche, wenn man sie hält."

Ein anderer Nutzer, PalmTree888, hat ebenfalls ein Video auf YouTube Shorts hochgeladen, in dem ein neues iPad zu sehen ist, das das gleiche Problem hat. Sie können es hier sehen.

Mehrere andere Nutzer berichteten, dass sich ihre neuen iPad Air-Modelle wackeliger anfühlen als die 2020er-Variante. Es gab jedoch auch andere, die angaben, dass sich das gleiche Gerät für sie gut anfühlte.

Es könnte sich also um eine fehlerhafte Charge handeln, die einige Nutzer erhalten haben, während die Mehrheit der Nutzer mit dem Gerät zufrieden ist. Wie bereits erwähnt, hatten wir selbst nicht das gleiche Problem.

Die besten Amazon US Prime Day 2021 Angebote: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 · Der Prime Day 2021 läuft jetzt!

Sollte Ihr iPad Air knarren oder sich in irgendeiner Weise verschieben, empfehlen wir Ihnen, sich an den Apple-Kundendienst oder die Genius Bar in Ihrer Nähe zu wenden.

Schreiben von Rik Henderson.