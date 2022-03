Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat ein iPad Air der fünften Generation angekündigt, das mit dem gleichen M1-Chip wie die iPad Pro Modelle läuft und auch 5G-Konnektivität unterstützt.

Das Unternehmen behauptet, dass das neue Tablet einen großen Sprung nach vorne im Vergleich zu den vorherigen Air-Modellen macht. Es wurde als Teil von Apples "Peek Performance"-Event am 7. März enthüllt.

Der Preis für das 10,9-Zoll-Gerät beginnt bei 599 US-Dollar (569 Euro) und kann vor dem Verkaufsstart am 18. März hier vorbestellt werden. Es ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich - Spacegrau, Starlight, Pink, Violett und Blau - und verfügt über 64 GB oder 256 GB Speicherplatz.

Die angepriesene Leistungssteigerung ist natürlich größtenteils auf die Einführung des M1-Chips zurückzuführen, der laut Apple eine Leistungssteigerung von 60 % gegenüber dem iPad Air 4 bietet. Der 8-Kern-Grafikprozessor sorgt dafür, dass die Grafikleistung doppelt so schnell ist wie beim 2020er Modell, so das Unternehmen.

Wer sich für das Wi-Fi- und Mobilfunkmodell des iPad Air 5 (erhältlich ab 749 €) entscheidet, kann auch die Mobilfunkleistung von 5G nutzen. Das ist ein entscheidender Vorteil für alle, die ein Slate-Gerät suchen, das auch unterwegs Spitzenkonnektivität bietet, ohne den Preis des iPad Pro zu erreichen.

Apple

Und während die Leistungssprünge und die 5G-Unterstützung die wichtigsten Neuerungen der neuen Generation sind, hat Apple noch ein paar weitere Dinge eingebaut.

Die 12-Megapixel-Frontkamera ist ebenfalls mit an Bord, und dank der Unterstützung für Center Stage bieten nun alle iPad-Modelle die Möglichkeit, den Benutzer im Bild zu halten, während er sich bewegt. Dies gilt zusätzlich zur 12-MP-Kamera auf der Rückseite des iPad Air, die auch 4K-Videos, das Scannen von Dokumenten und AR-Unterstützung ermöglicht.

Interessanterweise ist der USB-C-Anschluss jetzt auch doppelt so schnell wie bei der vorherigen Generation und ermöglicht Datenübertragungen mit bis zu 10 Gbps. Das sollte sicherstellen, dass der Import von großen Video- oder Fotodateien jetzt schneller abgeschlossen ist, was angesichts der Anzahl anderer Geräte und Zubehörteile, an die das neue iPad Air angeschlossen werden kann, ein praktischer Schub ist.

Natürlich war das iPad Air 5 nicht das Einzige, was Apple auf dem Event ankündigte. Der Vorhang wurde auch für das iPhone SE (2022), Apple Mac Studio und einStudio Display gelüftet.

Schreiben von Conor Allison.