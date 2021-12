Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple das iPad Pro im Jahr 2022 aktualisiert, und Renderings des noch zu bestätigenden Geräts sind kürzlich online aufgetaucht.

Laut neu durchgesickerten Bildern, die von der chinesischen Website MyDrivers geteilt wurden , wird das nächste Apple iPad Pro-Modell eine Displaykerbe für nach vorne gerichtete Sensoren, ein Dreifach-Kamera-Setup auf der Rückseite, schlankere Blenden und ein ähnliches Design wie Apples iPhone 13-Serie aufweisen.

Das nächste iPad Pro könnte auch eine Titanlegierungskonstruktion aufweisen, um eine bessere Haltbarkeit und überlegene Kratzfestigkeit zu bieten.

Was die Kameras an Deck betrifft, so deuten die Renderings darauf hin, dass das hintere Kameramodul des iPad Pro mit einem LiDAR-Sensor ausgestattet sein könnte , der ein besseres Augmented-Reality-Erlebnis auf dem Tablet bieten würde. Weitere Kameraspezifikationen für das nächste iPad Pro sind noch nicht bekannt.

In Anlehnung an frühere Gerüchte behauptete der Bericht mit diesen durchgesickerten Renderings, dass die iPad Pro-Serie 2022 wahrscheinlich in 11-Zoll- und 12,9-Zoll-Modellen mit OLED-Displays auf den Markt kommen wird. Die Bildschirme werden tatsächlich ein LTPO-Display mit Dual-Layer-OLED-Technologie sein, fügte der Bericht hinzu.

Denken Sie daran, dass Apple noch keine Informationen zu seiner iPad-Pro-Reihe für das nächste Jahr bestätigt hat. Das bedeutet, dass sich alles an diesem neuesten Leck, einschließlich der Renderings, ändern kann und möglicherweise nicht wirklich zum Tragen kommt.