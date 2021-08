Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In den letzten Monaten waren Gerüchte und Branchengeflüster über das Apple iPad mini 6 im Umlauf, und inoffizielle Renderings haben uns jetzt unseren besten Einblick in die gemunkelten Änderungen gegeben.

Produziert vom Konzeptkünstler Michael Ma und geteilt über Behance zeigen die neuen digitalen Renderings das iPad mini in einer Reihe neuer Farben und mit anderen durchgesickerten Designänderungen.

Die neuesten Gerüchte deuten darauf hin, dass das Tablet im Wesentlichen eine kompaktere Version des 10,9-Zoll-iPad Air sein wird und mit einem 8,4-Zoll-Liquid-Retina-Display, dünnen Blenden und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz auf den Markt kommen könnte.

Nach einem kürzlich erfolgten Gehäuseleck des iPad mini 6 wird auch erwartet, dass die Gesamtabmessungen des Geräts 206 x 138 x 6,1 mm betragen werden, wobei die Oberflächen – wie in den Renderings gezeigt – möglicherweise in Grau, Silber, Roségold und Grün erhältlich sein werden und hellblau.

Bestes Tablet mit Bewertung 2021: Top-Tablets, die Sie heute kaufen können von Britta O'Boyle · 24 Kann 2021 · Unsere Auswahl der besten Tablets, die Sie heute kaufen können, einschließlich der besten 2-in-1-Geräte und kompakten Tablets zu verschiedenen

Michael Ma

Dies würde es mit den neuesten verfügbaren Farben des iPad Air in Einklang bringen, wenn dies geschehen sollte, obwohl dies immer noch weniger ist als die sieben Startfarben für den M1 iMac – diejenigen, die voraussichtlich auch auf den kommenden MacBook Pro-Modellen landen werden.

Wie in den Renderings angedeutet, wird erwartet, dass das iPad mini der nächsten Generation auch den Apple Pencil der dritten Generation unterstützt. Was die Interna angeht, haben jüngste Berichte auch vorgeschlagen, dass Apples 5-nm-A14-Chip die Show mit Speicheroptionen in 64 GB, 128 GB und 256 GB ausführen wird.

Natürlich ist es auch wichtig zu bedenken, dass noch keine dieser Informationen bestätigt ist - und wenn Apple diesen Herbst tatsächlich ein neues iPad mini auf den Markt bringt, wird es sehr wahrscheinlich etwas von den Renderings und Informationen abweichen, die wir derzeit haben.

Bleiben Sie jedoch auf dem Laufenden, denn wir gehen in die Ankündigungssaison von Apple und wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder so auf die eine oder andere Weise wissen.