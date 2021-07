Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird gemunkelt, dass Apple noch vor Jahresende ein neues iPad mini auf den Markt bringt, und der neueste Bericht schlägt einige der wichtigsten Spezifikationen vor.

Das nächste iPad mini – das iPad mini 6 – soll mit dem A15-Chip geliefert werden, der derselbe Chip ist, der voraussichtlich in den im September erscheinenden iPhone 13-Modellen verwendet werden soll. Frühere Berichte sagten den A14-Chip.

Quellen von 9to5Mac – wo der Bericht auftauchte – behaupten auch, dass das neue iPad mini mit einem USB-Typ-C-Anschluss anstelle von Lightning ausgestattet sein würde, wie die Modelle iPad Air und iPad Pro, und es würde auch einen magnetischen Smart Connector haben, wiederum wie die neuesten iPad Air- und iPad Pro-Modelle .

Der Bericht legt auch nahe, dass Apple an der nächsten Generation des Einsteiger-iPads mit einem A13-Chip arbeitet und auch an einem A15X-Chip, den wir wahrscheinlich in den nächsten iPad Pro-Modellen sehen werden.

Frühere Gerüchte rund um das neue iPad mini haben behauptet, Apple plane ein großes Redesign, bei dem die Blenden um das Display reduziert und der Touch ID-Fingerabdrucksensor in den Netzschalter verlegt werden, um einen Bildschirm auf derselben Grundfläche zu ermöglichen. Es soll die Option einer 5G-Konnektivität haben und soll irgendwann in diesem Jahr, wahrscheinlich um die Zeit im Oktober, auf den Markt kommen.

Offiziell ist natürlich noch nichts, aber alle Gerüchte rund um das iPad mini 6 könnt ihr in unserem separaten Feature nachlesen.