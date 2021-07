Apple iPad mini 6 soll "im Herbst" erscheinen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples neues iPad mini ist schon einmal in Leaks aufgetaucht, aber der neueste Bericht unterstützt die vorherigen Gerüchte und schlägt vor, dass das Gerät "in diesem Herbst" erscheinen wird.

In der neuesten Ausgabe von Power Up - einem wöchentlichen Newsletter von Mark Gurman von Bloomberg - wird behauptet, dass das Apple iPad mini 6 "diesen Herbst" sei. Gurman sagte in seinem Newsletter auch, dass das iPad mini 6 das "größte Redesign" seit seiner Einführung aufweisen und dem aktuellen iPad Air "ähnlich" aussehen würde.

Das iPad mini 6 ist zuvor in Renderings erschienen, die ein Design zeigen, das dem iPad Air sehr ähnlich ist, aber natürlich kleiner. Das Air hat quadratische, flache Kanten wie die iPhone 12-Serie und verfügt über superschmale Einfassungen um das Display, wobei Touch ID in den Netzschalter integriert ist. Es wäre sinnvoll, wenn der Mini diesem Design folgt, um ein größeres Display bei gleicher Stellfläche zu ermöglichen.

Frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass das iPad mini 6 einen 8,4-Zoll-Bildschirm anstelle von 7,9-Zoll haben würde. Es wird auch gesagt, dass das iPad mini 6 sich für USB Typ-C über Lightning entscheiden wird und mit einem A14-Chip geliefert wird.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 12 Juli 2021

Gurman sagt nicht viel mehr über das iPad mini 6, obwohl er normalerweise Recht hat, so dass wir erwarten würden, irgendwann im Oktober ein iPad mini 6 zu sehen, wenn Apple seinem typischen Veröffentlichungsmuster folgt. Im Moment können Sie alles über das iPad mini 6 lesen und sehen, wie es voraussichtlich in unserer Gerüchte-Zusammenfassungsfunktion aussehen wird.