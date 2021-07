Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple plant eine neue Version des 11-Zoll-iPad mit Mini-LED-Bildschirm. Es wird laut einer Forschungsnotiz des Analysten Ming-chi Kuo (via AppleInsider und MacRumors ) im Jahr 2022 debütieren.

Mini LED ist eine neue Bildschirmtechnologie, die Tausende von winzigen LEDs verwendet, um einen besseren Kontrast und eine bessere HDR-Leistung zu bieten. Das Unternehmen aus Cupertino hat Mini LED auf dem diesjährigen 12,9-Zoll-iPad Pro vorgestellt und das Tablet mit 2.500 lokalen Dimmzonen ausgestattet. Es hat dieses Jahr auch das 11-Zoll-iPad Pro aktualisiert, aber nur das größere Modell erhielt die neue Display-Technologie.

Beide Tablets erhielten jedoch M1-Prozessoren .

Kuo sagte auch, dass Apple plant, Mini LED in die MacBook-Reihe aufzunehmen, beginnend mit 14-Zoll- und 16-Zoll-Modellen, die in diesem Quartal in Produktion gehen. Ein neu gestaltetes MacBook Air mit Mini LED könnte auch 2022 auf den Markt kommen – etwas, das er bereits sagte. Kuo behauptete auch, dass billigere iPads OLED-Panels erhalten werden.

Es ist erwähnenswert, dass Bloomberg kürzlich berichtete, dass Apple über die Möglichkeit nachdenkt, irgendwann in der Zukunft ein 14- bis 16-Zoll-iPad Pro auf den Markt zu bringen. Das größte derzeit erhältliche iPad Pro hat eine Bildschirmgröße von 12,9 Zoll, aber um es zu einer echten Laptop- oder MacBook-Alternative zu machen, muss es noch größer sein. Sollte ein solches Produkt jedoch grünes Licht erhalten, wäre es eine Zeit lang nicht verfügbar. Bloomberg sagte, größere Modelle würden "frühestens" in ein paar Jahren nicht mehr verfügbar sein. Wenn ja, gehen wir davon aus, dass sie auch Mini-LED-Bildschirme bekommen.