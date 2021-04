Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eines der Dinge, die Apple während seines Spring Loaded April 2021-Events angekündigt hat, ist eine neue Kamerafunktion für das neueste iPad Pro . Als Center Stage bezeichnet, können Sie während eines Videoanrufs freihändig und multitaskingfähig sein, da es Sie verfolgt und Sie die ganze Zeit über auf dem Laufenden hält.

Laut Apple verwendet Center Stage die neue 12-Megapixel-UltraDide-TrueDepth-Kamera des iPad Pro zusammen mit der Technologie für maschinelles Lernen, um einen Benutzer zu erkennen und in der Center-Ansicht zu halten. Wenn Sie sich also während eines Videoanrufs auf dem iPad Pro bewegen, wird die Kamera automatisch geschwenkt, um Sie auf dem Laufenden zu halten.

Wenn andere in den Videoanruf einsteigen, werden sie laut Apple auch von Center Stage erkannt und verkleinert, um alle Benutzer in die Ansicht einzubeziehen. Center Stage erinnert uns tatsächlich an ähnliche Kamerafunktionen, die im Facebook-Portal und sogar in der Amazon Echo Show 10 zu finden sind. Apple ist also sicherlich nicht der erste, der eine solche Technologie anbietet.

Schauen Sie sich unten das Spring Loaded-Eventvideo von Apple an. Es sollte bei 46:12 beginnen - wenn der Center Stage-Teil beginnt.

Apple stellt sich vor, dass die Funktion bei White-Boarding-Sitzungen mit Kollegen oder Familientreffen nützlich ist oder, wie in einem Demo-Video während des Spring Loaded-Ereignisses gezeigt, beim Kochen und bei einem Videoanruf verwendet werden kann. Die Idee ist, dass Ihre Videoanrufe mit Center Stage ansprechender sein sollten.

Während Apple während seines Spring Loaded-Ereignisses nicht dargelegt hat, ob Center Stage exklusiv für FaceTime-Anrufe ist, hat der Reporter Federico Viticci behauptet, dass Apps von Drittanbietern die Funktion nutzen können und dass Entwicklern eine API zur Verfügung steht um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Zum Start ist Center Stage exklusiv für das iPad Pro-Modell 2021 erhältlich, da es mit der neuen 12-Megapixel-UltraDide-TrueDepth-Kamera von Apple ausgestattet ist. Wir vermuten jedoch, dass es irgendwann zu anderen Apple-Geräten kommen wird, vielleicht sogar zu zukünftigen iPad- und iPhone-Modellen. Das ist jedoch zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation.

Es gibt noch nicht viele Details zu Center Stage. Schauen Sie sich also unseren Apple News Hub an, wenn Sie Lust haben, alles zu verdauen, was mit Apple zu tun hat.

