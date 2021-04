Siri sagt, Apples nächste Auftaktveranstaltung ist der 20. April. Neue iPads kommen an?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut Siri, dem Assistenten des Unternehmens, soll die nächste Sonderveranstaltung von Apple am 20. April im Apple Park in Cupertino stattfinden.

Aus den USA sind heute Morgen Berichte aufgetaucht, denen zufolge Siri derzeit auf die Frage "Wann ist das nächste Apple- Ereignis?" Beantwortet. mit Das besondere Ereignis ist am Dienstag, den 20. April ....

Derzeit wird diese Antwort anscheinend nur für Personen mit einer in den USA ansässigen Apple ID angezeigt. Wir konnten diese Antwort mit einem US-Konto bestätigen, das Sie in unserem Hauptbild sehen können.

Mit unseren UK-IDs antwortet der Assistent lediglich mit "Sie können alle Details zu Apple-Ereignissen auf Apple.com abrufen".

Die Nachricht wurde zuerst von MacRumours gemeldet und vom Verge bestätigt. Wir haben Apple um einen Kommentar gebeten und werden diesen Artikel aktualisieren, wenn sie antworten.

Was wird also erwartet? Apple nutzt sein Frühlingsereignis normalerweise, um neue iPads zu starten, und startet manchmal gleichzeitig ein iPhone in Sonderausgabe.

Für diese Veranstaltung wird der Hersteller voraussichtlich neue iPad Pro-Modelle, möglicherweise eigene AirTags-Tracker, um mit Tile zu konkurrieren, und einen neu gestalteten iMac auf den Markt bringen.

Das iMac-Redesign ist seit einiger Zeit in Sicht, da es seit einiger Zeit keine größere Designaktualisierung mehr gibt. Noch wichtiger ist jedoch, dass es eines der Modelle ist, das noch nicht mit den von Apple hergestellten M1-Prozessoren ausgestattet ist .

Bisher sind MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini die einzigen Serien, die auf der M1-Plattform basieren, und das beliebte Unternehmen wird voraussichtlich in den kommenden Monaten und Jahren eine leistungsstärkere Version für Produkte hinzufügen.

Wir haben auch Gerüchte über ein Echo TV-ähnliches Apple TV-Gerät mit eingebautem Lautsprecher - wie HomePod - und einer Kamera zum Tätigen von FaceTime-Anrufen gesehen.

Natürlich wurde noch nichts davon bestätigt, daher müssen wir nur eine kurze Zeit warten, bis Apple uns allen offiziell mitteilt, was als nächstes kommt.

Schreiben von Cam Bunton.