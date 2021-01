Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein neues Leck hat ergeben, dass Apples nächstes iPad Mini sowohl die In-Screen-Touch-ID-Technologie als auch die Kerbe durch ein Lochkamera-Design ersetzen wird.

Die Bilder, bei denen es sich um CAD-Zeichnungen handelt, die auf Informationen basieren, die von den Branchenleckern David Kowalski und Pigtou entdeckt wurden , zeigen das potenzielle iPad Mini 6 mit einigen radikalen Designänderungen gegenüber seinen Tablet-Geschwistern. Wenn dies zutrifft, würde dies eine Abkehr von der Kerbe bedeuten und Apple mit den von Rivalen gewählten Lochkameras auf der Vorderseite in Einklang bringen.

Es wäre auch das erste Gerät, das eine "versteckte" Touch-ID anbietet, eine zuvor oft gemunkelte Funktion, die seit der Einführung und dem Erfolg von Face ID an Dynamik verloren hat. Dies wäre nicht unbedingt ein Rückschritt, da die Schaltfläche "Home" nicht auf dem Display angezeigt wird und in Verbindung mit der Gesichtserkennung verwendet werden kann. Es ist jedoch zu hinterfragen, warum Apple in diesem Stadium in Betracht ziehen würde, sie hinzuzufügen. und warum es eine solche Funktion auf einem iPad der Einstiegsklasse debütieren würde.

Diese Fragen können natürlich auch auf das Loch gestellt werden. Es scheint, dass Apple in naher Zukunft über die Stufe hinausgehen wird, aber es scheint unwahrscheinlich, dies zuerst auf einem iPad Mini und nicht auf einem iPhone zu tun.

Abgesehen davon schlägt der Bericht vor, dass der Mini 6 mit demselben A14 Bionic-Chip wie das iPhone 12 betrieben wird. Das Aluminiumgehäuse bietet Ausschnitte für einen Lightning-Anschluss und eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse sowie Lautstärketasten auf der Seite.

Noch wichtiger ist, dass Apple das iPad Mini 6 bereits im März auf einer Veranstaltung zusammen mit einem neuen iPhone SE- und iPad Pro 2021-Modell vorstellen könnte. Und obwohl wir äußerst skeptisch sind, dass jedes neue Miniatur-Apple-Tablet so drastische Designänderungen aufweisen wird, hat Kowalski eine anständige Erfolgsbilanz bei undichten Geräten. Wir werden es sicher früh genug wissen, aber bleiben Sie dran für weitere Gerüchte.

Schreiben von Conor Allison.