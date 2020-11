Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples jährliche Updates für das Standard-iPad, das beliebteste Tablet in seiner Produktpalette, was bedeutet, dass Sie erst kurze Zeit nach der Veröffentlichung Rabatte auf ein bestimmtes Modell sehen - aber dieser Trend hat sich an diesem schwarzen Freitag widersetzt.

Das iPad der neuesten Generation hat einen bescheidenen, aber dennoch willkommenen Rabatt von 20 GBP bei Amazon UK, wodurch die 128-GB-Version des Tablets von 429 GBP auf 409 GBP gesenkt wird - das ist ein wirklich solider Preis für ein absolut ausgezeichnetes Tablet.

Es fehlen zwar einige Schnickschnack, die in letzter Zeit den Weg zu den iPad Pro- und Air-Modellen gefunden haben, aber das hindert die Innereien des neuen iPad nicht daran, wirklich schnell zu laufen, während das Retina-Display beim Betrachten immer noch absolut brillant aussieht Fernseher oder Filme.

Wir empfehlen auch die 128-GB-Version gegenüber der kleineren 32-GB-Speichergröße, unabhängig vom Preis, da letztere etwas eng ist, wenn Sie viel herunterladen, und dieser Rabatt bringt sie preislich etwas näher.

Wenn Sie nicht das Bedürfnis haben, das neueste iPad-Modell zu erwerben, können Sie sich natürlich auch bei Currys PC World einen wirklich soliden Deal ansehen, der den Preis von £ 70 erheblich gesenkt hat ein 2019 iPad, das jetzt £ 379.00 von £ 449 ist .

In jedem Fall ist dies ein guter Zeitpunkt, um den Sprung zu wagen und dabei etwas Geld zu sparen, wenn Sie nach einem Tablet gesucht haben.

Schreiben von Max Freeman-Mills.