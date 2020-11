Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Obwohl das neuere iPad Air und die superstarken iPad-Profis möglicherweise etwas mehr im Rampenlicht stehen, ist das Standard-iPad nach wie vor der Kern der Tablet-Produktpalette von Apple.

Mit einem vernünftigeren Preis und einer angemessenen Verarbeitungsleistung, die immer noch mehr als genug ist, um die Erwartungen der meisten Menschen zu erfüllen, ist es ein großartiges Tablet, das zu Recht Legionen von Fans auf der ganzen Welt hat.

Es ist auch, wie viele von Apples Technologien, selten rabattiert - was ein paar Deals, die Best Buys gerade live gebracht hat, hervorhebt. Diese sind auf der neuesten Version des Tablets.

Derzeit können Sie die 128-GB-Wi-Fi-Version des iPad für nur 359,99 US- Dollar erwerben. Dies entspricht einer Ersparnis von 70 US-Dollar gegenüber 429,99 US-Dollar bei Best Buy. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, den Speicherplatz zu belasten , können Sie sich alternativ für die 32-GB-Version für nur 279,99 US-Dollar entscheiden , anstatt 329,99 US-Dollar, und dies mit einem geringeren Preisnachlass.

In beiden Fällen erhalten Sie die beste Benutzererfahrung für Tablets auf Hardware, die wirklich schön und elegant ist, insbesondere wenn Sie einen Apple Pencil zum Koppeln haben.

Egal, ob Sie Lust haben, im Bett fernzusehen und Filme zu schauen, ein wenig Administrator- oder Webbrowsing zu betreiben oder eine andere Anzahl von Dingen, es ist wahrscheinlich genau das Richtige für Sie.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Max Freeman-Mills.