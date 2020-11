Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist erst eine kurze Zeit her, aber Apples neues und neu gestaltetes iPad Air ist anscheinend immer noch nicht immun gegen Black Friday-Angebote.

Amazon hat die 64-GB-Version des neuen Tablets um satte 40 US-Dollar gekürzt, ein leckerer Rabatt von 7%, was bedeutet, dass Sie die Air für 559,00 US-Dollar von 599,00 US-Dollar kaufen können .

Das wäre zu jeder Jahreszeit ein solider Rabatt auf ein Apple-Tablet, aber angesichts der Tatsache, wie kürzlich das Air veröffentlicht wurde und wie beeindruckt wir und andere Rezensenten davon waren, lohnt es sich, darauf zu springen.

Der neue Air hat die Designästhetik der iPad Pro-Linie, macht einen großen Sprung nach vorne und sieht dabei absolut hervorragend aus. Mit den neuesten Chips und Komponenten, die alle berücksichtigt wurden, lässt es uns praktisch fragen, wer das iPad Pro auch heute noch ist .

Im Moment sieht es so aus, als ob sich die Lieferungen etwas verzögern, während der Lagerbestand den Deal einholt, aber wir würden dennoch von Herzen empfehlen, im Voraus zu bestellen, solange dieser Preis aktiv ist - was wahrscheinlich nicht allzu lange dauern wird!

Es gibt auch eine neue Touch ID-Schaltfläche an der Seite, die eine sehr praktische Möglichkeit ist, um das Fehlen von Face ID zu umgehen, während die Bildschirmgröße unserer Meinung nach für die meisten Menschen genau richtig ist. Wir würden sagen, dass dies das perfekte iPad für fast jeden ist, der gerade etwas kaufen möchte. Die Tatsache, dass es ermäßigt ist, ist ein echter Bonus.

Schreiben von Max Freeman-Mills.