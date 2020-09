Apple iPad Air 2020 vs iPad Pro 2020: Was ist der Unterschied?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples neueste Tablet-Ankündigung wurde verwendet, um sowohl ein neues Einstiegs-iPad als auch ein neues iPad Air zu präsentieren . Die letztere Serie wird mit jeder Generation professioneller.

Die neueste iPad Air-Serie für 2020 lässt sich nicht nur vom Design, sondern auch von den allgemeinen Funktionen und der Leistung stark von der iPad Pro-Serie inspirieren. Was genau ist der Unterschied zwischen dem iPad Pro 2020 und dem iPad Air 2020? Tauchen Sie unten ein, um es herauszufinden.

iPad Air: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm

iPad Pro 11 Zoll: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm

iPad Pro 12,9 Zoll: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm

iPad Air: Stereolautsprecher und TouchID im Netzschalter

iPad Pro: Quad-Lautsprechersystem, FaceID in der Frontblende

Alle Modelle: Unterstützung für Apple Pencil und Magic Keyboard der 2. Generation

iPad Air: Silber, Weltraumgrau, Roségold, Grün und Himmelblau

iPad Pro: Silber und Space Grey

Es ist klar, dass das iPad Air stark vom Aussehen des iPad Pro übernommen wurde. Es hat die gleiche schmale Lünette und flache Kanten und flache Rückseite. Es sieht aus wie ein iPad Pro lite, es teilt einfach nicht den Pro-Namen. Sogar die Abmessungen sind ähnlich, wobei der Air die gleiche Breite und Höhe wie der 11-Zoll-Pro aufweist. Es ist nur etwas dicker. Das 12,9-Zoll-iPad Pro ist viel größer.

Eine Sache, die an der Air-Reihe sofort offensichtlich ist, ist die Auswahl an Farboptionen. Es hat Roségold (Pink), Grün und Himmelblau neben den Optionen Silber und Space Grey. Die Pro-Serie bietet nur Silber und Space Grey. Weil es ernst ist, für ernsthafte Menschen.

Das iPad Pro verwendet FaceID zur Authentifizierung, wobei das Air einen TouchID-Fingerabdrucksensor im Netzschalter oben verwendet, was für einige möglicherweise sogar praktischer ist. Besonders wenn du eine Maske trägst. Der Pro bietet jedoch ein besseres Audio mit einem Vier-Lautsprecher-System anstelle des Stereo-Zwei-Lautsprecher-Systems des iPad Air. Trotzdem klingen alle Modelle im allgemeinen Gebrauch großartig.

Alle Modelle unterstützen Apples neuesten Stift und können ihn magnetisch zur Seite klemmen, während das Zubehör kabellos aufgeladen wird. Darüber hinaus unterstützt das iPad Air sogar die neueste, teure Magic Keyboard- Abdeckung mit dem Schwimmarm.

iPad Air: 10,9-Zoll-IPS-Display

iPad Pro: 11-Zoll- und 12,9-Zoll-IPS-Display

iPad Air: Auflösung 2360 x 1640

iPad Pro 11 Zoll: Auflösung 2388 x 1668

iPad Peo 12,9 Zoll: Auflösung 2732 x 2048

iPad Air: 500 Nits Helligkeit

iPad Pro: 600 Nits Helligkeit

Alle Modelle unterstützen True Tone

Das iPad Pro bietet eine 120-Hz-Aktualisierung

Sowohl das iPad Air als auch das iPad Pro verwenden Apples sogenanntes "Liquid Retina" -Display-Branding, und auch die technischen Daten sind nicht fair. Aber es gibt offensichtlich einige Unterschiede.

Wenn Sie sich die genauen Auflösungen ansehen, werden Sie feststellen, dass sie alle unterschiedlich sind und keine von ihnen als "Standard" -Auflösungen angesehen wird. Dies bedeutet jedoch, dass alle die exakt gleiche Pixeldichte von 264 Pixel pro Zoll haben. Diese zusätzlichen Pixel auf den 11- und 12,9-Zoll-Bildschirmen im Vergleich zu den 10,9-Zoll-Bildschirmen der Air stellen nur sicher, dass das Auge des Benutzers den gleichen Detaillierungsgrad aufweist.

Mit 600 Nits Spitzenhelligkeit sind die Displays der Pro-Serie heller als die 500 Nits des iPad Air. Außerdem verfügt die iPad Pro-Serie über eine adaptive Bildratentechnologie, die bis zu 120 Hz / 120 Bilder pro Sekunde reicht. Das bedeutet flüssigere Grafiken und ein reaktionsschnelleres Gefühl für die Zeit, in der Sie den Stift verwenden.

Alle Tablets verfügen über einen Antireflex-Bildschirm und bieten die gleiche Unterstützung für den Farbumfang.

iPad Air: A14-Prozessor - neuer 5-nm-Prozess

iPad Pro: A12z Bionic-Prozessor und eingebetteter M12-Coprozessor

Beides: USB Typ C Unterstützung

Batterie: Bis zu 10 Stunden von allen Modellen

iPad Air: Wird mit einem 20-W-Netzteil geliefert

iPad Pro: Wird mit einem 18-W-Netzteil geliefert

iPad Air: 64 GB und 256 GB Speicheroptionen

iPad Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB Speicheroptionen

Mit dem iPad Air stellte Apple einen brandneuen Prozessor namens A14 Bionic vor. Es basiert auf einem neuen 5-nm-Prozess, was bedeutet, dass es überall viele winzige Transistoren gibt und sowohl eine 6-Kern-CPU als auch eine 4-Kern-GPU enthält.

Beim iPad Pro hat Apple das Tablet mit einem A12z Bionic-Chip ausgestattet, der über eine 8-Kern-CPU und eine 8-Kern-GPU verfügt. Dies bedeutet, dass die GPU doppelt so viele Kerne wie das iPad Air hat, was seit dem Display sinnvoll ist Das Fahren hat eine schnellere Bildwiederholfrequenz und muss daher schnellere Grafiken liefern. Apple veröffentlicht normalerweise keine Taktraten und daher ist es nicht einfach, die diesbezüglichen Spezifikationen zu vergleichen.

Wenn es um Speicher geht, hat das iPad Pro hier die Oberhand und bietet doppelt so viele Optionen. Die niedrigste Kapazität beträgt 128 GB, aber Sie können mit dem iPad Pro auch bis zu 512 GB und 1 TB erreichen. Das iPad Air bietet zwei Optionen: 64 GB und 256 GB.

Sowohl das iPad Air als auch das iPad Pro verfügen über USB-Anschlüsse vom Typ C, die an externe Laufwerke, Dongles und externe Monitore mit einer Auflösung von bis zu 4K angeschlossen werden können.

Wie bei praktisch jedem iPad seit dem Beginn des Tablets im Jahr 2010 verspricht Apple eine Nutzungsdauer von 10 Stunden bei voller Aufladung aus den Serien iPad Air und iPad Pro. Sowohl das iPad Air als auch das 11-Zoll-iPad Pro verfügen über einen 28,6-Wattstunden-Akku, während das 12,9-Zoll-Pro über eine größere 36,71-Wattstunden-Batterie verfügt.

Das mit dem Air gelieferte 20-W-Netzteil ist jedoch leistungsstärker als das mit den Pro-Modellen gelieferte 18-W-Netzteil und bedeutet, dass der Air mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter etwas schneller aufgeladen wird.

In Bezug auf die drahtlose Leistung verfügen die beiden iPads-Serien über Mobilfunkversionen sowie nur über Wi-Fi-Modelle. Wenn Sie sich für ein Mobilfunkmodell entscheiden, können Sie unterwegs ein 4G-Netzwerk für Daten verwenden.

iPad Air: einzelne 12MP hinten, 7MP FaceTime HD vorne

iPad Pro: Dreifachkamera hinten, 7MP TrueDepth vorne 12MP Hauptkamera 10MP ultraweit 2x Telezoom



Wenn es um die Vielseitigkeit von Kameras geht, gibt es hier nur einen Gewinner, und das ist das iPad Pro. Auf der Rückseite befindet sich ein Dreifachkamerasystem, das aus einer 12-Megapixel-Hauptkamera und einem 10-Megapixel-Ultra-Weitwinkel- und 2x-Telezoomobjektiv besteht. Außerdem verfügt es über das LiDAR-System für Tiefenwahrnehmung und AR-Spielereien.

Das iPad Air hat dieselbe 12-Megapixel-Hauptkamera, aber das ist die einzige Kamera, die es hat. Wie die Pro kann sie jedoch in 4K-Auflösung aufnehmen. Da Kameras auf Tablets wahrscheinlich keine große Bedeutung haben, können Sie entscheiden, dass all diese zusätzlichen Objektive und Sensoren keinen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie Sie das Tablet verwenden.

iPad Air: ab 599 US-Dollar

iPad Pro 11-Zoll: ab 799 US-Dollar

iPad Pro 12,9 Zoll: ab 999 US-Dollar

Wenn Sie die Preise vergleichen, werden Sie wahrscheinlich Ihre endgültige Kaufentscheidung treffen. Bei all den Ähnlichkeiten und Unterschieden könnte der niedrigere Preis der Air für 579 GBP / 599 USD genau dieser entscheidende Faktor sein. Natürlich steigen die Preise, wenn Sie den Speicherplatz erhöhen und entscheiden, ob Sie eine Mobilfunkversion wünschen.

Für das iPad Pro kostet das kleinere Modell 799 USD / 769 GBP für das billigste Modell mit dem niedrigsten Speicherplatz ohne Mobiltelefon. Wenn Sie sich jedoch für das größere 12,9-Zoll-Modell entscheiden, nähert sich der Preis bald der 1000-Dollar-Marke, und dann wird es mehr zu einer Entscheidung, ob es sich nur um ein Tablet als Unterhaltungsgerät oder um ein von Ihnen verwendetes handelt als Laptopersatz.

In jeder Hinsicht bietet das iPad Air den meisten Menschen alles, was sie sich von einem Pro-Tablet erhoffen. Es bietet so viele der Funktionen, die wir von der iPad Pro-Reihe übernommen haben, und der Prozessor im Inneren ist leistungsstark. Das bedeutet, dass es für diejenigen, deren einzige Sorge darin besteht, ob es die gleichen Aufgaben wie das iPad Pro ausführt, mehr als ausreichend ist.

Natürlich hat das iPad Pro einige Vorteile. Wie die Tatsache, dass es in der größeren 12,9-Zoll-Größe für diejenigen kommt, die einen größeren Bildschirm wünschen. Es hat auch einen helleren Bildschirm mit einer schnelleren Bildwiederholfrequenz. Das bedeutet, dass für diejenigen, die die ultra-glatten Animationen und die fast vollständig verzögerungsfreien Bleistiftantworten lieben, immer noch der Profi das Auge auf sich zieht. Es gibt auch FaceID und mehr Kameras.

Wir vermuten, dass für die meisten Menschen das iPad Air hier die bessere Wahl ist, vor allem, weil Sie praktisch ein iPad Pro bekommen, aber für weniger Geld.

