iOS und iPadOS 14 sind jetzt für Betatester verfügbar und werden später noch verfügbar sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - iOS 14 und iPadOS 14 sind ab sofort für einige Benutzer verfügbar, die zuvor die Beta-Versionen der Software installiert haben.

Die endgültigen Versionen der Software werden später heute zusammen mit watchOS 7 verfügbar sein.

Lesen Sie unseren Leitfaden zu allen wichtigen neuen iPhone-Funktionen, einschließlich der App-Bibliothek, Widgets auf dem Startbildschirm, App-Clips und mehr. Widgets bieten aktuelle Informationen auf einen Blick, während Sie mit der App-Bibliothek überflüssige Startbildschirme reduzieren und selten verwendete Apps ausblenden können.

Nachdem Sie auf iOS 14 aktualisiert haben, erhalten Sie auch auch ein AirPods-Update .

Außerdem haben wir eine vollständige Anleitung für iPadOS 14 . Oh, und wenn Sie sich fragen, warum das iPhone 12 noch nicht auf den Markt gebracht wurde, erklären wir dies hier .

Hier ist eine Liste aller unterstützten Geräte, damit Sie überprüfen können, ob auf Ihrem iPhone oder iPod touch iOS 14 ausgeführt werden kann.

iPhone 11 Pro max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X.

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE (erste Generation)

iPhone SE (2020 - zweite Generation)

iPod touch (siebte Generation)

Schreiben von Dan Grabham. Bearbeiten von Cam Bunton.