Apple A14 Bionic ist da: Apples iPhone- und iPad-Prozessor der nächsten Generation

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das neue iPad Air bietet einige coole neue Technologien, darunter einen Touch ID-Netzschalter. Aber es ist das Herzstück der Funktionsweise dieses iPad - der neue A14 Bionic-Prozessor.

Dies ist tatsächlich ein Schlüsselelement der Hardware, da es bei Veröffentlichung auch in der neuen iPhone 12-Serie sowie möglicherweise auf dem ersten Apple Silicon-basierten Mac erscheinen wird, der ebenfalls vor Jahresende verfügbar sein sollte. Was ist das Besondere am A14 Bionic?

Erstens basiert es auf der neuen 5-nm-Prozesstechnologie von Taiwans TSMC - Hersteller vieler der weltweit beliebtesten mobilen Prozessoren. Das heißt, es ist noch effizienter als bisheriges 7-nm-Silizium und ermöglicht neben einer höheren Leistung auch Einsparungen bei der Akkulaufzeit.

Laut Apple bietet das iPad Air trotz seiner erweiterten Funktionalität die gleiche Akkulaufzeit von 10 Stunden.

Und entscheidend ist, dass alles, was derzeit Android-Geräte und Intel unterstützt, einen Schritt voraus ist - die neuesten Core-Prozessoren der 11. Generation basieren auf einer weiteren Verfeinerung des 10-nm-Prozesses.

Wie bei so gut wie allen mobilen Prozessoren der Welt basiert es auf den Kernchipspezifikationen der britischen Firma ARM - der Apple A14 Bionic ist ein 64-Bit-ARM-basierter System-on-Chip (SoC).

Es gibt sechs Prozessorkerne für eine 40-prozentige Steigerung der CPU-Leistung, während es auch eine neue Grafik-Mikroarchitektur gibt, die auch die doppelte Leistung bietet. Der Grafikteil hat vier Kerne. Es werden überhaupt keine Taktraten angegeben - Apple macht das nicht.

Dank der Beschleuniger für maschinelles Lernen, die zum ersten Mal auf dem iPad verfügbar sind, bietet der Chip auch eine ordentliche Verbesserung der maschinellen Lernfähigkeiten. In der Tat ist die Beschleunigung des maschinellen Lernens auf der CPU selbst bis zu zehnmal schneller.

Es gibt eine neue neuronale 16-Kern-Engine, die doppelt so schnell ist wie zuvor und bis zu 11 Billionen Operationen pro Sekunde ausführen kann.

Laut Apple ermöglicht die Kombination aus Neural Engine, Beschleunigern für maschinelles Lernen der CPU und leistungsstarker GPU leistungsstarke Geräteerlebnisse für die Bilderkennung, das Erlernen natürlicher Sprachen, die Analyse von Bewegungen und vieles mehr.

Tim Millet, Vice President für Plattformarchitektur bei Apple, stellte den neuen Chip vor: "Für Kunden, die iPad Air für leistungsintensive Apps wie das Bearbeiten von 4K-Videos, das Erstellen von Kunstwerken oder das Spielen von immersiven Spielen verwenden, kann die unglaubliche Leistung von A14 alle problemlos handhaben Zusätzlich zu der blitzschnellen CPU und GPU ist A14 mit benutzerdefinierten Technologien ausgestattet, die ... wie eine viel schnellere neuronale Engine, die das iPad Air für maschinelles Lernen leistungsfähiger macht. "

Schreiben von Dan Grabham.