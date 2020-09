Apple iPad Air erhält ein Pro-ähnliches Update, den A14-Chip, der zusammen mit dem iPad der 8. Generation auf den Markt kommt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat seine neuesten Tablets in voller Größe in den Griff bekommen und das brandneue iPad Air mit einem komplett aktualisierten Design und einem neuen preisgünstigen iPad auf den Markt gebracht.

Wenn das neue iPad Air bekannt vorkommt, liegt es daran, dass es einige Designeinflüsse aus der iPad Pro-Serie übernimmt, einschließlich flacher Kanten und dünner Lünetten.

Darüber hinaus ist es in fünf Farben erhältlich, darunter das übliche Silber und Grau sowie Pink, Grün und Blau. Es gibt jedoch keine FaceID. Stattdessen hat Apple die TouchID-Unterstützung in den Netzschalter am oberen Rand des iPad integriert.

Das Display ist ein scharfes, vollständig laminiertes 10,9-Zoll-Panel mit einer Auflösung von 2360 x 1640 und einer Antireflexoberfläche.

Im Inneren hat Apple einen wirklich leistungsstarken A14 Bionic-Prozessor gebaut, der den Leistungssturm vor seinem vorherigen iPad Air sehen sollte, und er verwendet einen supereffizienten 5-nm-Prozess.

Die Kamera verfügt über eine 7-Megapixel-FaceTime-HD-Kamera auf der Vorderseite und dieselbe 12-Megapixel-Kamera auf der Rückseite wie das iPad Pro, das 4K-Videos aufzeichnet.

Es ist in vielerlei Hinsicht sehr professionell und umfasst den USB-C-Anschluss zum Anschließen von Kameras, Monitoren und Festplatten sowie neu gestaltete Stereolautsprecher für den Querformatmodus.

Es unterstützt Apple Pencil - das neuere Modell mit Magnetbefestigung und kabellosem Laden - sowie Unterstützung für die kürzlich eingeführte schwebende Magic-Tastatur.

Neben dem iPad Air hat Apple das neue iPad der 8. Generation auf den Markt gebracht, das der 7. Generation sehr ähnlich ist, jedoch den Prozessor im Inneren verbessert.

Es verfügt über den A12 Bionic für eine 40% schnellere CPU-Leistung im Vergleich zur vorherigen Generation und unterstützt die Bleistift- und Smart-Tastaturen der ersten Generation in voller Größe.

Das neue iPad Air wird im Oktober für 599 US-Dollar erhältlich sein, während das iPad der 8. Generation ab heute für 329 US-Dollar erhältlich ist.

Schreiben von Cam Bunton.