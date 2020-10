Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple ist das neueste Technologieunternehmen, das LIDAR - was für Light Detection and Ranging steht - in seinen Produkten verwendet. Das iPhone 12 Pro und Pro Max sind die ersten seiner Telefone, die über einen neuen Scanner verfügen. Aber warum?

Nein, der LIDAR-Sensor ist nicht für die Weiterentwicklung der Face ID-Gesichtsanmeldung vorgesehen, sondern für die Verwendung in Augmented Reality (AR) -Anwendungen.

Letztendlich verfügt der LIDAR-Scanner über Funktionen der iPhone 12 Pro-Serie und der neuesten iPad Pro-Modelle, um die Genauigkeit von Entfernung und Messung zu verbessern - etwas, das dafür bekannt ist, dass es nicht nur mit Kamerasensoren allein besonders genau ist.

LIDAR ist ein gepulster Laser, der die Zeit aufzeichnet, die dieses Signal mit einer Geschwindigkeit von Nanosekunden benötigt, um zur Quelle zurückzukehren. So kann ein 3D-Modell mit größerer Genauigkeit erstellt werden, als dies mit einer einfachen Kamera jemals möglich wäre.

Stellen Sie sich das so vor, wie eine Fledermaus die Welt um sich herum "sieht". Diese Impulse erzeugen ein Bild. Beim iPad Pro und iPhone 12 Pro ist das LIDAR-Bild ein Teil des Puzzles. Dabei werden Daten von Bewegungssensoren und Kameras verwendet, um die Genauigkeit zu verbessern.

Einige Kamerasysteme verfügen über einen ähnlichen Flugzeitsensor (ToF), um Tiefeninformationen zu erhalten. In der Regel wird ein allgemeinerer Schnappschuss mit einem breiteren Strahl erstellt, während fortschrittlichere LIDAR-Systeme mehrere Strahlen für eine höhere Genauigkeit bieten.

Das ist die Idee. Jede ARKit-App erhält "automatisch eine AR-Platzierung, eine verbesserte Bewegungserfassung und eine Okklusion von Personen", sagt Apple.

Es geht nur um Genauigkeit. Nehmen Sie zum Beispiel die Mess-App, mit der Sie beispielsweise die Höhe genau berechnen können. Das war vorher nicht möglich - sowieso nicht genau. Es gibt eine neue Linealansicht, die in einem Update verfügbar sein wird.

Entwickler können die LIDAR-Daten mithilfe einer neuen Szenengeometrie-API optimal für ihre Anwendung verwenden. Wir sind sicher, dass es in Zukunft verschiedene Beispiele für Spiele, Wissenschaft, Fitness und andere Anwendungen geben wird.

Der LIDAR-Scanner von Apple soll Objekte in einer Entfernung von bis zu 5 Metern scannen können. Da der Laser auf Photonenebene arbeitet, kann er Tag und Nacht von innen oder außen funktionieren.

Es kann jedoch nicht durch Objekte „sehen“, sodass Regen, vorbeifahrende Personen usw. das System verwirren können.

Wir haben LIDAR bereits in verschiedenen Anwendungen gesehen. Die bekanntesten sind Fahrzeugsysteme, die selbstfahrende Autos oder Sicherheitsfunktionen für die automatische Lenkung unterstützen. Es gibt auch Bauanwendungen und mehr.

Schreiben von Mike Lowe. Bearbeiten von Cam Bunton.