Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die neue iPad Pro-Linie wurde Anfang dieses Jahres angekündigt, aber es gibt weiterhin Gerüchte über andere iPads, die voraussichtlich Ende 2020 angekündigt werden, insbesondere ein Update für das iPad Air und das iPad mini.

Es gibt eine Reihe potenzieller Funktionen, die 2021 auch für das iPad Pro der nächsten Generation verfügbar sein könnten , und wir wissen auch alles über iPadOS 14 , die neue Software, die auf allen neuen iPads ausgeführt wird.

Überprüfen Sie, ob auf Ihrem vorhandenen iPad die neue Software ausgeführt wird: iPadOS 14-Systemanforderungen : Läuft das neue iPadOS auf Ihrem iPad?

Das kürzlich angekündigte iPad Pro ist in den Größen 11 Zoll und 12,9 Zoll erhältlich und basiert auf dem ebenfalls neuen A12Z Bionic-Chipsatz. Am Hauptdesign hat sich nicht viel geändert, aber jetzt gibt es eine Dreifachkamera mit LiDAR-Sensor.

Wenn das iPad Pro und andere Modelle volle Trackpad-Unterstützung erhalten (solange sie iPadOS 13.4 ausführen können), wird das neue Magic Keyboard mit Trackpad auch in Zukunft für andere iPads ohne Pro verfügbar sein?

Hier ist alles, was wir bisher über die nächsten iPad-Modelle gehört haben.

Es sieht sehr danach aus, als würden wir alle Nicht-Pro-iPads aktualisieren - A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428, A2429. Das sieht sehr nach einer Auffrischung und Neuausrichtung der gesamten Produktpalette aus, mit der möglichen Ausnahme des iPad mini. Die Modellnummern wurden in der EWG-Datenbank gefunden, in der Geräte für den Verkauf in Russland und anderen Ländern ratifiziert sind.

Apple hat die öffentliche Beta-Version von iPadOS 14 veröffentlicht. Sie kann kostenlos heruntergeladen werden und bietet einen ersten Einblick in alle neuen iPadOS-Funktionen .

Während der Entwicklerkonferenz von Apple wurde auch die Möglichkeit für Spieleentwickler angekündigt, das Trackpad und die Tastatur des iPad (sowie die Maussteuerung) in zukünftigen Titeln zu unterstützen. Zusätzliche Gamepads werden ebenfalls unterstützt, darunter der Xbox One Elite 2 Wireless Controller und der zugängliche Xbox Adaptive Controller.

Wie iOS 14 wurde die neue Version von iPadOS auf der Entwicklerkonferenz von Apple angekündigt und verfügt über datenreiche Widgets und andere Verbesserungen. IPadOS geht jedoch noch weiter als iOS und viele Apps verfügen jetzt über eine Seitenleiste, sodass Sie einfacher ziehen und ablegen können - beispielsweise in Musik und Dateien.

Viele Apps verfügen außerdem über ein neues Menü "Extras" am oberen Bildschirmrand, um unten Speicherplatz freizugeben. Und auch unter iOS und iPad OS nehmen Benachrichtigungen über eingehende Anrufe nicht mehr den gesamten Bildschirm ein, sodass Sie sie einfach schließen können, wenn Sie an etwas anderem arbeiten.

Das Gerücht über das MiniLED-Display gibt es schon seit einiger Zeit, aber dieser Bericht ist insofern etwas anders , als es besagt, dass das 2021 iPad Pro das Qualcomm X55-Modem für 5G-Mobilfunkverbindungen anstelle von 4G LTE bietet. Sie werden auch einen neuen A14X-Prozessor haben, was kein großer Sprung ist.

Der Analyst von TF Securities, Ming-Chi Kuo, schlägt vor, dass es ein neues 10,8-Zoll-iPad (vermutlich als Ersatz für das iPad Air) und ein neues iPad mini geben wird, das zwischen 8,5 und 9 Zoll groß sein wird. Das heißt, es hätte einen Bildschirm, der mindestens einen halben Zoll größer ist als das aktuelle iPad Mini-Display.

Laut einem genauen Apple-Leaker plant Apple ein 2020 iPad Air mit Touch ID unter dem Display, was bedeutet, dass es die Lünette über Bord werfen und viel schlanker aussehen kann. Obwohl wir immer noch der Meinung sind, dass es wahrscheinlicher ist, dass ein neues iPad für Face ID verwendet wird, zeigt die Beibehaltung von Touch ID auf dem iPhone SE (2020) , dass Apple weiterhin bereit ist, neue Geräte mit Touch ID herzustellen. Der Leaker schlägt auch vor, dass das neue iPad Air ein Mini-LED-Display haben wird, was wir für etwas weniger wahrscheinlich halten.

Analyst Ming-Chi Kuo schlägt vor, dass ein neues iPad mit Mini-LED bis Anfang 2021 verzögert werden könnte. Dies kann keinen anderen Grund haben, als dass wir bereits 2020 eine iPad Pro-Aktualisierung hatten. Daher ist es sinnvoll, Dinge auszuräumen, weil Das iPad Pro erhält am wahrscheinlichsten das neue Display. Zu diesem Zeitpunkt wird wahrscheinlich ein neues iPad Pro mit 5G an Bord veröffentlicht.

In diesem Bericht - über 9to5Mac - wurde vorgeschlagen, dass künftige iPad-Displays auf Mini-LED umgestellt werden und dass auch andere Produkte den gleichen Weg einschlagen werden, wobei das 16-Zoll-MacBook Pro im Jahr 2020 möglicherweise auch gleichzeitig auf die aktualisierte Technologie umgestellt wird Ein MacBook Pro 14-Zoll wird eingeführt, um das aktuelle 13-Zoll zu ersetzen.

Es wurde auch vorgeschlagen, dass neue iPads auf einem verbesserten Apple A14X-Prozessor basieren könnten.

Könnte Apple in Zukunft eine taktile Touchscreen-Tastatur auf seinen iPads haben? Ein von Patently Apple entdecktes Patent zeigt eine Haptik-Technologie der nächsten Generation , die als elektrostatische haptische Elektroden mit statischem Muster bekannt ist. Eine Vielzahl von Spannungen könnte angelegt werden, wodurch sich das Tippen auf dem Gerät anders anfühlt.

Die Website sagte, solche Bemühungen könnten bedeuten, dass Touchscreen-Tastaturen in Zukunft möglicherweise das Gefühl herkömmlicherer Tastaturen emulieren könnten - selbst mit konkav anmutenden "Tasten" -, sodass Benutzer ihren Platz auf der Tastatur finden könnten, ohne auf sie herabzusehen .

Schreiben von Dan Grabham.